Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

3 mil familias se presentaron al Ente para pedir un subsidio para pagar la luz

Eso ocurrió en las últimas semanas, según confirmó Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos en diálogo con Radio Salta.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Aumentó el número de subsidios, con tres mil nuevas familias beneficiadas, lo que refleja un incremento significativo en la pobreza.

Saravia expresó además que aumentó el corte de servicios debido a la incapacidad de pago de muchas personas.

