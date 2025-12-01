3 mil familias se presentaron al Ente para pedir un subsidio para pagar la luz
Eso ocurrió en las últimas semanas, según confirmó Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos en diálogo con Radio Salta.
01 / 12 / 2025
Aumentó el número de subsidios, con tres mil nuevas familias beneficiadas, lo que refleja un incremento significativo en la pobreza.
Saravia expresó además que aumentó el corte de servicios debido a la incapacidad de pago de muchas personas.