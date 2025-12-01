Nuñez Burgos seguirá a cargo de la Defensoría del Pueblo hasta el 2026

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.
PROX. 05:30 a 6:00 HRS
Nuevo Milenio
Nuevo Milenio
PROX. 06:00 a 6:30 HRS
Hermandad Llanera
PROX. 06:30 a 8:00 HRS
Buscando Señales
Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.
PROX. 08:00 a 9:00 HRS
Control Ciudadano
Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor. También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.
PROX. 09:00 a 11:00 HRS
Sin Filtro
Magazine informativo y de opinión.
PROX. 11:00 a 13:00 HRS
El mediodía de Radio Salta
El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.
PROX. 13:00 a 14:00 HRS
Salta Hoy
El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.
PROX. 14:00 a 15:00 HRS
Área Chica
Programa Deportivo
PROX. 15:00 a 16:00 HRS
Los Bohemios
Programa Cultural
PROX. 16:00 a 17:00 HRS
La Tarde con Amigos
Un clásico de la radio salteña.
PROX. 17:00 a 19:00 HRS
Todo Pasa
Magazine de Interés Gral.
PROX. 19:00 a 20:00 HRS
Punto de Encuentro
Periodístico
PROX. 20:00 a 21:00 HRS
60 Municipios
Red Federal de Información local.
PROX. 21:00 a 22:00 HRS
Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"
Programa cultural y social
PROX. 22:00 a 23:00 HRS
Música y Memoria
Música, relatos, historia y la mejor compañía.
PROX. 23:00 a 00:00 HRS
Preludio de sueños
Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.