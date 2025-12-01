 imagen

Música Programada

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Convenio entre Municipalidad y la Cámara Hotelera para fortalecer la temporada de verano

El acuerdo establece acciones conjuntas de cooperación, promoción y beneficios para turistas alojados en establecimientos registrados, con el objetivo de consolidar a Salta como destino sostenible y potenciar su oferta turística y recreativa.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

La Municipalidad, a través del Ente de Turismo y la Agencia Salta Deportes, firmó un convenio marco de cooperación con la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta, destinado a impulsar el desarrollo turístico, el intercambio de experiencias y fortalecer la articulación entre el sector público y privado.

El acuerdo fue rubricado por el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria; el coordinador de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre; y el presidente de la Cámara, Juan Chibán.

El objetivo es consolidar una alianza estratégica que permita avanzar en políticas de promoción, formación, desarrollo sostenible y acciones que fortalezcan a Salta como destino turístico competitivo.

Uno de los ejes principales del convenio contempla que la Municipalidad gestione un pase especial para huéspedes de alojamientos registrados de Salta Capital, quienes podrán acceder a los natatorios Juan Domingo Perón, balneario Carlos Xamena y Complejo Deportivo Nicolás Vitale.

Al respecto, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, indicó que “firmamos este acuerdo para que los hoteles registrados en la ciudad puedan ofrecer a sus huéspedes pases a los natatorios municipales. Muchos establecimientos no cuentan con pileta, y esto les permitirá sumar un servicio para la temporada de verano, fortaleciendo la competitividad del sector y posicionando a Salta como destino estival”.

Los turistas accederán al beneficio a través de un voucher emitido por los hoteles, que deberán presentar en el ingreso a los natatorios respetando las normas de cada complejo. La iniciativa estará vigente durante toda la temporada, que se extenderá hasta mediados de febrero de 2026.

Por su parte, el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, destacó que está implementación es una oportunidad para mostrar también la amplia oferta de actividades deportivas y recreativas que brinda el municipio durante todo el año.

 

