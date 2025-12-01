Convenio entre Municipalidad y la Cámara Hotelera para fortalecer la temporada de verano

La Municipalidad, a través del Ente de Turismo y la Agencia Salta Deportes, firmó un convenio marco de cooperación con la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta, destinado a impulsar el desarrollo turístico, el intercambio de experiencias y fortalecer la articulación entre el sector público y privado.

El acuerdo fue rubricado por el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria; el coordinador de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre; y el presidente de la Cámara, Juan Chibán.

El objetivo es consolidar una alianza estratégica que permita avanzar en políticas de promoción, formación, desarrollo sostenible y acciones que fortalezcan a Salta como destino turístico competitivo.

Uno de los ejes principales del convenio contempla que la Municipalidad gestione un pase especial para huéspedes de alojamientos registrados de Salta Capital, quienes podrán acceder a los natatorios Juan Domingo Perón, balneario Carlos Xamena y Complejo Deportivo Nicolás Vitale.

Al respecto, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, indicó que “firmamos este acuerdo para que los hoteles registrados en la ciudad puedan ofrecer a sus huéspedes pases a los natatorios municipales. Muchos establecimientos no cuentan con pileta, y esto les permitirá sumar un servicio para la temporada de verano, fortaleciendo la competitividad del sector y posicionando a Salta como destino estival”.

Los turistas accederán al beneficio a través de un voucher emitido por los hoteles, que deberán presentar en el ingreso a los natatorios respetando las normas de cada complejo. La iniciativa estará vigente durante toda la temporada, que se extenderá hasta mediados de febrero de 2026.

Por su parte, el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, destacó que está implementación es una oportunidad para mostrar también la amplia oferta de actividades deportivas y recreativas que brinda el municipio durante todo el año.