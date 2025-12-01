 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salta de Fiesta abre la temporada navideña con un concierto coral y sinfónico

La Catedral Basílica será escenario de un concierto especial que marcará el inicio de las celebraciones navideñas.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El próximo sábado 6 de diciembre, a las 20, la Catedral Basílica de Salta se llenará de música para dar inicio a los días navideños con un concierto sinfónico-coral excepcional en el marco del ciclo Salta de Fiesta de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

La presentación estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Salta junto al Estudio Coral Salta. La dirección orquestal estará en manos de su titular, el maestro Jorge Mario Uribe, mientras que el coro actuará bajo la conducción del maestro Luciano Garay.

Ambos cuerpos artísticos ofrecerán un repertorio especialmente seleccionado para esta ocasión, que incluirá obras sinfónicas vinculadas con el espíritu navideño y una cuidada selección de villancicos tradicionales y contemporáneos provenientes de distintas partes del mundo. La propuesta invita al público a disfrutar de una experiencia musical única en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia. La entrada será libre y gratuita y se espera una amplia participación de la comunidad para compartir este inicio festivo.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO