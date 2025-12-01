Salta de Fiesta abre la temporada navideña con un concierto coral y sinfónico

El próximo sábado 6 de diciembre, a las 20, la Catedral Basílica de Salta se llenará de música para dar inicio a los días navideños con un concierto sinfónico-coral excepcional en el marco del ciclo Salta de Fiesta de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

La presentación estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Salta junto al Estudio Coral Salta. La dirección orquestal estará en manos de su titular, el maestro Jorge Mario Uribe, mientras que el coro actuará bajo la conducción del maestro Luciano Garay.

Ambos cuerpos artísticos ofrecerán un repertorio especialmente seleccionado para esta ocasión, que incluirá obras sinfónicas vinculadas con el espíritu navideño y una cuidada selección de villancicos tradicionales y contemporáneos provenientes de distintas partes del mundo. La propuesta invita al público a disfrutar de una experiencia musical única en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia. La entrada será libre y gratuita y se espera una amplia participación de la comunidad para compartir este inicio festivo.