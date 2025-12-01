En diciembre, el Móvil Odontológico atenderá en el CCM

Luego de recorrer diferentes barrios llevando el servicio en forma gratuita, el Móvil Odontológico atenderá durante todo el mes de diciembre en el Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1245.

El horario será de lunes a viernes de 8 a 13 (a las 7:30 se entregan los 20 turnos diarios). Los profesionales efectuarán, como todo el año, curaciones y aplicaciones de flúor y realizarán diagnósticos. Los interesados pueden comunicarse por Whatsapp al 387 5047040.

Se recuerda, que el servicio que ofrece la Municipalidad es para vecinos sin obra social. Al momento de ser atendidos, deberán presentar DNI y certificación negativa de ANSES (impresa o descargada en el celular). Se debe concurrir con la boca limpia.