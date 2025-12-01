Los servicios de emergencias médicas atendieron 2445 pacientes durante el fin de semana

Los servicios de primera respuesta y emergencias atendieron a 2775 personas durante el fin de semana en Salta Capital.

SAMEC

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 330 prestaciones prehospitalarias entre las 7 de la mañana del viernes pasado y las 7 del lunes 1 de diciembre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Materno Infantil

El hospital Público Materno Infantil reportó atención en su guardia desde las 20 del pasado viernes, hasta las 8 del lunes 1 de diciembre.

Ingresaron a consulta en el sector adultos, 269 pacientes, de las cuales 52 fueron hospitalizadas. Hubo 86 en obstetricia, 113 en ginecología, 33 en clínica médica y 35 en enfermería.

A la guardia pediátrica ingresaron 616 pacientes y 38 fueron hospitalizados. Las consultas fueron por patologías respiratorias, gastroenteritis, traumatismos varios, picaduras de artrópodos, mordeduras de perros y quemaduras.

Hubo 28 nacimientos: 15 mujeres y 13 varones.

San Bernardo

Durante el fin de semana atendió por guardia 800 consultas (632 ambulatorios, 111 accidentados y 57 derivados de otros centros sanitarios). Quedaron internados 168.

Por accidentes de tránsito hubo 45 ingresos: 38 motociclistas, 2 ciclistas, 4 automovilistas y 1 paciente de transporte público.

Papa Francisco

Se atendieron 245 pacientes durante el fin de semana (ambulatorios 212, por accidentes 16 y derivados de dispositivos de salud, 17).

Señor del Milagro

La guardia de emergencias de este nosocomio atendió a 449 personas. Los diagnósticos más frecuentes fueron gastroenteritis, alergias, infección de vías urinarias, dolor abdominal y faringitis

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia recibió 42 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, por diabetes y enfermedad renal crónica.

Miguel Ragone

El hospital Dr. Miguel Ragone atendió a 24 pacientes durante el fin de semana, entre consultas psicológicas y psiquiátricas en el sector de guardia.