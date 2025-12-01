 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Los servicios de emergencias médicas atendieron 2445 pacientes durante el fin de semana

El SAMEC brindó asistencia a 330 personas, mientras que las guardias de los hospitales atendieron un total de 2445 pacientes, entre adultos y pediátricos.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

Los servicios de primera respuesta y emergencias atendieron a 2775 personas durante el fin de semana en Salta Capital.

SAMEC

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 330 prestaciones prehospitalarias entre las 7 de la mañana del viernes pasado y las 7 del lunes 1 de diciembre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Materno Infantil

El hospital Público Materno Infantil reportó atención en su guardia desde las 20 del pasado viernes, hasta las 8 del lunes 1 de diciembre.

Ingresaron a consulta en el sector adultos, 269 pacientes, de las cuales 52 fueron hospitalizadas. Hubo 86 en obstetricia, 113 en ginecología, 33 en clínica médica y 35 en enfermería.

A la guardia pediátrica ingresaron 616 pacientes y 38 fueron hospitalizados. Las consultas fueron por patologías respiratorias, gastroenteritis, traumatismos varios, picaduras de artrópodos, mordeduras de perros y quemaduras.

Hubo 28 nacimientos: 15 mujeres y 13 varones.

San Bernardo

Durante el fin de semana atendió por guardia 800 consultas (632 ambulatorios, 111 accidentados y 57 derivados de otros centros sanitarios). Quedaron internados 168.

Por accidentes de tránsito hubo 45 ingresos: 38 motociclistas, 2 ciclistas, 4 automovilistas y 1 paciente de transporte público.

Papa Francisco

Se atendieron 245 pacientes durante el fin de semana (ambulatorios 212, por accidentes 16 y derivados de dispositivos de salud, 17).

Señor del Milagro

La guardia de emergencias de este nosocomio atendió a 449 personas. Los diagnósticos más frecuentes fueron gastroenteritis, alergias, infección de vías urinarias, dolor abdominal y faringitis

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia recibió 42 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, por diabetes y enfermedad renal crónica.

Miguel Ragone

El hospital Dr. Miguel Ragone atendió a 24 pacientes durante el fin de semana, entre consultas psicológicas y psiquiátricas en el sector de guardia.

