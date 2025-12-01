Este domingo 7 habrá una nueva jornada de adopción de perros
Organizada por el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, la actividad se realizará en la plaza Alvarado de 10 a 13, frente a una cafetería que brindará un desayuno especial para quienes adopten. Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.
Salta Hoy
01 / 12 / 2025
La Municipalidad, a través del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, realizará este domingo 7 de diciembre una nueva jornada de adopción responsable de perros.
La actividad será de 10 a 13 hs, en la plaza Alvarado, más precisamente frente a Universo Café que brindará un desayuno especial de cortesía a quienes adopten.
El evento, llamado “Café y Adopciones”, propone un formato novedoso e inédito en la ciudad con el fin de generar un espacio al aire libre donde las familias puedan conocer a los perros del Centro de Adopciones y participar de actividades de tenencia responsable.
También acompañarán distribuidores de alimentos balanceados con obsequios para los adoptantes; y se realizará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos de los vecinos que se acerquen al evento.
Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.