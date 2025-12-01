 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se premió a ganadores del “Concurso de Proyectos para Jóvenes de Escuelas Técnicas 2025”

Alumnos de Cerrillos, Chicoana, Rosario de Lerma y Animaná fueron reconocidos por su innovación y aporte al desarrollo local.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

Se trata de la tercera edición del programa, que potencia las oportunidades de los jóvenes de las escuelas técnicas en el Valle de Lerma, y está organizado por la Secretaría de Coordinación Interministerial de la mano de la cartera educativa provincial.

El concurso invitó a los equipos de estudiantes a crear proyectos y propuestas que combinen innovación, economía circular, inteligencia artificial, energías renovables y producción alimentaria. 

El premio mayor fue para la Escuela de Educación Técnica N° 3.161 de Chicoana, sobre el diseño de pilares premoldeados para la bajada de luz eléctrica, que ofrece una alternativa económica y segura para las personas y son capaces de soportar la tensión necesaria, cumpliendo las normas técnicas de las empresas distribuidoras.

Con aportes económicos para la ejecución de proyectos, se continúa fortaleciendo la formación técnica y las oportunidades de desarrollo en toda la provincia. Acompañaron la premiación en la E.E.T. N.º 3.112 de Cerrillos; la ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales; la secretaria de Coordinación Interministerial, Gabriela Carolina Masmut, intendentes municipales, legisladores, comunidad educativa y familias.

Proyectos ganadores del concurso

E.E.T. N° 3.116 de El Carril: Proyecto sobre la producción anual de girgolas como una alternativa sustentable y de bajo impacto ambiental, además de altamente nutritiva y comercializable.

E.E.T. N° 3.106 de Campo Quijano: Proyecto “Aerologic” Sistema de ventilación inteligente para espacio cerrados que busca mejorar la calidad de aire reduciendo los gases contaminantes y la temperatura. 

Clasificadora automatizada de hojas de tabaco que reconoce colores, se encuentra en fase de mejora para su implementación en la zona tabacalera reduciendo costos.  

Hornalla portátil que funciona con aceites usados y energía solar fotovoltaica. Elimina la dependencia de gas envasado y la red eléctrica con un producto de bajo costo.

E.E.T. N° 3.112 de Cerrillos: Creación de gomitas saludables con productos renovables y biodegradables. Combina salud, sabor y sustentabilidad.

E.E.T. N° 3.161 de Chicoana: Diseño de pilares premoldeados para la bajada de luz eléctrica que ofrece una alternativa económica y segura para las personas de la comunidad. Son capaces de soportar la tensión necesaria y cumplen las normas técnicas de las empresas distribuidoras.

E.E.T. N° 3.155 de Animaná: Aprovechamiento del subproducto de la elaboración de vino, principalmente el orujo de uva seca. Permite desarrollar un microemprendimiento importante en la zona. Investigación del manejo genético de gallinas, reacondicionamiento del área avícola de la escuela y planes de cuidado que terminan en un proceso de comercialización de huevos de calidad.

AM840

FM96.9

