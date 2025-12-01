Se premió a ganadores del “Concurso de Proyectos para Jóvenes de Escuelas Técnicas 2025”

Se trata de la tercera edición del programa, que potencia las oportunidades de los jóvenes de las escuelas técnicas en el Valle de Lerma, y está organizado por la Secretaría de Coordinación Interministerial de la mano de la cartera educativa provincial.

El concurso invitó a los equipos de estudiantes a crear proyectos y propuestas que combinen innovación, economía circular, inteligencia artificial, energías renovables y producción alimentaria.

El premio mayor fue para la Escuela de Educación Técnica N° 3.161 de Chicoana, sobre el diseño de pilares premoldeados para la bajada de luz eléctrica, que ofrece una alternativa económica y segura para las personas y son capaces de soportar la tensión necesaria, cumpliendo las normas técnicas de las empresas distribuidoras.

Con aportes económicos para la ejecución de proyectos, se continúa fortaleciendo la formación técnica y las oportunidades de desarrollo en toda la provincia. Acompañaron la premiación en la E.E.T. N.º 3.112 de Cerrillos; la ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales; la secretaria de Coordinación Interministerial, Gabriela Carolina Masmut, intendentes municipales, legisladores, comunidad educativa y familias.

Proyectos ganadores del concurso

E.E.T. N° 3.116 de El Carril: Proyecto sobre la producción anual de girgolas como una alternativa sustentable y de bajo impacto ambiental, además de altamente nutritiva y comercializable.

E.E.T. N° 3.106 de Campo Quijano: Proyecto “Aerologic” Sistema de ventilación inteligente para espacio cerrados que busca mejorar la calidad de aire reduciendo los gases contaminantes y la temperatura.

Clasificadora automatizada de hojas de tabaco que reconoce colores, se encuentra en fase de mejora para su implementación en la zona tabacalera reduciendo costos.

Hornalla portátil que funciona con aceites usados y energía solar fotovoltaica. Elimina la dependencia de gas envasado y la red eléctrica con un producto de bajo costo.

E.E.T. N° 3.112 de Cerrillos: Creación de gomitas saludables con productos renovables y biodegradables. Combina salud, sabor y sustentabilidad.

E.E.T. N° 3.161 de Chicoana: Diseño de pilares premoldeados para la bajada de luz eléctrica que ofrece una alternativa económica y segura para las personas de la comunidad. Son capaces de soportar la tensión necesaria y cumplen las normas técnicas de las empresas distribuidoras.

E.E.T. N° 3.155 de Animaná: Aprovechamiento del subproducto de la elaboración de vino, principalmente el orujo de uva seca. Permite desarrollar un microemprendimiento importante en la zona. Investigación del manejo genético de gallinas, reacondicionamiento del área avícola de la escuela y planes de cuidado que terminan en un proceso de comercialización de huevos de calidad.