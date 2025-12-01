 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Clúster de frutillas: el Gobierno impulsa la vinculación agroindustrial con Santa Fe

Productores frutilleros del Valle de Lerma y agroindustriales de Orán, Colonia Santa Rosa y Salta Capital realizaron una visita técnica a empresas de envasado de frutas y congelados en Coronda, Santa Fe. La iniciativa forma parte de las políticas de capacitación y fortalecimiento productivo dirigidas a empresarios salteños.

En el marco del clúster de frutillas, y con el objetivo de que los productores y agroindustrias salteños puedan aprender de experiencias de otras provincias, el Gobierno Provincial—por medio de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario—organizó una misión técnica a Coronda,  Santa Fe. Allí,  visitaron empresas referentes en envasado y procesamiento y mantuvieron un intercambio con titulares y directivos. 

La primera visita fue a la firma Regional Trade, donde observaron el proceso de envasado de frutillas en almíbar, arándanos y otros frutos rojos. Los salteños recorrieron toda la línea de producción y conocieron los procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), etiquetado y distribución.

Luego, el grupo—integrado por 13 frutilleros—visitó las empresas Brucor y Fudmatter, donde observaron los métodos de acondicionamiento de fruta y la elaboración de dulces, mermeladas, pulpas y concentrados. La experiencia permitió dimensionar la importancia del valor agregado para la apertura de nuevos mercados y la diversificación productiva.

Participaron en la actividad el director general de Proyectos Productivos y del PROSAP, Gunther Schreiner, y la directora de Agroindustria, Marcela Terán, acompañados por autoridades del Municipio de Coronda y del INTA local.

