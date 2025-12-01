Clúster de frutillas: el Gobierno impulsa la vinculación agroindustrial con Santa Fe

En el marco del clúster de frutillas, y con el objetivo de que los productores y agroindustrias salteños puedan aprender de experiencias de otras provincias, el Gobierno Provincial—por medio de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario—organizó una misión técnica a Coronda, Santa Fe. Allí, visitaron empresas referentes en envasado y procesamiento y mantuvieron un intercambio con titulares y directivos.

La primera visita fue a la firma Regional Trade, donde observaron el proceso de envasado de frutillas en almíbar, arándanos y otros frutos rojos. Los salteños recorrieron toda la línea de producción y conocieron los procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), etiquetado y distribución.

Luego, el grupo—integrado por 13 frutilleros—visitó las empresas Brucor y Fudmatter, donde observaron los métodos de acondicionamiento de fruta y la elaboración de dulces, mermeladas, pulpas y concentrados. La experiencia permitió dimensionar la importancia del valor agregado para la apertura de nuevos mercados y la diversificación productiva.

Participaron en la actividad el director general de Proyectos Productivos y del PROSAP, Gunther Schreiner, y la directora de Agroindustria, Marcela Terán, acompañados por autoridades del Municipio de Coronda y del INTA local.