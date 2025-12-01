La atención en las sedes del IPV será con o sin turno previo

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) informa que la atención en las sedes de Capital, Metán, Tartagal y Orán es permanente durante todo el año y a libre demanda. Los interesados en realizar trámites lo podrán hacer de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30 y los martes hasta 18.30.

Los trámites presenciales se pueden realizar sin turno previo. En las oficinas de Belgrano 1.349 se pondrá nuevamente a disposición la terminal de autogestión para que el consultante al llegar a la sede elija su turno de acuerdo al trámite que desee realizar, manteniendo la prioridad de los turnos web que continúan disponibles para mayor comodidad de los ciudadanos. Los mismos se encuentran en http://www.ipvsalta.gob.ar y se habilitan semanalmente.

En las sedes habilitadas por el IPV se puede realizar: inscripción, actualización de ficha social, cambio de titularidad, retiro de boletas, cancelación de deuda, trámites de escribanía, entre otros.

Las nuevas inscripciones deberán ser iniciadas desde la web completando la solicitud de inscripción. Luego, tendrán que seguir los pasos indicados a través de los e-mails que recibirán.

Finalmente, el IPV recuerda que no tiene gestores.