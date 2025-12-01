 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La atención en las sedes del IPV será con o sin turno previo

La medida comenzará a regir a partir de mañana. La atención es de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30 y los martes hasta 18.30.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) informa que la atención en las sedes de Capital, Metán, Tartagal y Orán es permanente durante todo el año y a libre demanda. Los interesados en realizar trámites lo podrán hacer de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30 y los martes hasta 18.30.

Los trámites presenciales se pueden realizar sin turno previo. En las oficinas de Belgrano 1.349 se pondrá nuevamente a disposición la terminal de autogestión para que el consultante al llegar a la sede elija su turno de acuerdo al trámite que desee realizar, manteniendo la prioridad de los turnos web que continúan disponibles para mayor comodidad de los ciudadanos. Los mismos se encuentran en http://www.ipvsalta.gob.ar y se habilitan semanalmente.

En las sedes habilitadas por el IPV se puede realizar: inscripción, actualización de ficha social, cambio de titularidad, retiro de boletas, cancelación de deuda, trámites de escribanía, entre otros.

Las nuevas inscripciones deberán ser iniciadas desde la web completando la solicitud de inscripción. Luego, tendrán que seguir los pasos indicados a través de los e-mails que recibirán.

Finalmente, el IPV recuerda que no tiene gestores.

