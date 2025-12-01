 imagen

Se conmemora el Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida

El Ministerio de Salud Pública reforzó las acciones de prevención, diagnóstico temprano y testeo gratuito, invitando a la comunidad a conocer su estado serológico y a acceder a información y medidas de cuidado en toda la provincia.

El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Respuesta al VIH/sida. fecha instituida en 1988 con la finalidad de fortalecer las acciones de información, prevención y diagnóstico de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

El Ministerio de Salud Pública recuerda la importancia del diagnóstico temprano, e invita a la población a realizarse el test rápido, gratuito, voluntario y confidencial para conocer su estado serológico. 

El VIH se transmite por el contacto con la sangre, semen, líquido preseminal, secreciones vaginales o la leche materna de una persona que tiene la infección. Más del 98% de los contagios se producen por relaciones sexuales sin protección, por lo que se aconseja usar siempre preservativo, para evitar estas y otras infecciones.

En centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública se puede acceder a profilácticos gratuitos, como también a información referida a otras medidas de prevención.

En Argentina, según el último Boletín Epidemiológico, casi 141 mil personas viven con VIH, con un promedio de 5300 nuevos diagnósticos anuales.

En Salta, durante el primer semestre de 2025 se confirmaron 148 nuevos casos de infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El 66% de los diagnósticos corresponden a hombres.

El grupo etario con mayor prevalencia en lo que va de 2025, es el de personas de entre 20 y 29 años, con 52 diagnósticos. Le siguen los adultos de entre 30 y 39 años, con 37 casos. Ambos grupos acumulan más del 60% de los nuevos casos reportados.

En total, el 91% de los diagnósticos en Salta corresponden a personas de entre 20 y 59 años, lo que evidencia una alta concentración en la población adulta joven.

Para conmemorar esta fecha, se realizaron testeos gratuitos diagramados por el programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, en su sede de Salta Capital, y en los hospitales Materno Infantil, Del Milagro, Arturo Oñativia, Papa Francisco y Miguel Ragone.

Además, hubo actividades que incluyeron testeos, asesoramiento y consejería en centros de Salud de los barrios Limache, María Esther, 20 de Junio, Constitución, Villa Las Rosas, 9 de Julio, Autódromo, Floresta, Mirador, Sanidad, La Isla, Pinares, El Tribuno, Santa Ana I, San Remo, Palacios, San Luis y Esmeralda,

En el interior de la provincia, estas acciones se llevaron a cabo Colonia Santa Rosa, Embarcación, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Tartagal, Urundel, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, El Carril, Guachipas, Iruya, Molinos, Rosario de Lerma, Metán, El Quebrachal, Apolinario Saravia y Rosario de la Frontera.

Durante los próximos días, el cronograma establece:

Universidad Nacional de Salta

2/12 -9 a 12.30 - Campus de la UNSa 

Stand informativo y testeo.

Centro de Salud Nº 45 – PROVIPO

Hasta el 5 de diciembre – 9:30 a 13:30

Stand informativo y testeo.

Centro de Salud Nº 52 – Santa Cecilia

2/12 – 9 a 12

Testeo y consejería.

Campo Santo

2/12 – 9 a 13

Charla informativa y testeo.

Centro de Salud Morosini

5/12 – 11:30 a 13:30

Stand informativo y testeo.

Centro de Salud Ceferino

12/12– 9 a 12

Consejería y testeo.

Centro de Salud Lavalle

3/12– 9 a 12

Testeo y consejería.
                           
Finca Independencia

4/12– 9 a 12

Stand informativo y testeo.

Centro de Salud Solidaridad

Hasta el 5 de diciembre – 9 a 12

Testeo y consejería.

Centro de Salud San Ignacio

9/12– desde las 14

Jornada de promoción y testeo.

Centro de Salud Intersindical

2 y 3 de diciembre – desde las 9

Charla informativa y testeo.

Centro de Salud Confruthos

4/12 – 8 a 12 – SUM Mercado

Charla informativa y entrega de folletería.

Aguaray

5/12 -9 a 12- Plaza principal

Semana de la Salud, testeos.

Orán

3/12 – 20 a 23.30 – Plaza San Martín

Stand Informativo y Testeo. Espectáculos.

Rivadavia Banda Sur

4/12 – 9 a 12 hs – Hospital

Juegos, stand informativo y testeos.

Campo Quijano

6/12 -9 a 15 – Cancha Las Tuscas

Charla informativa, testeos.

La Merced

3/12 – 9 a 12 hs – Plaza San Martin

Charlas y testeo.    

Coronel Moldes

Del 2 al 4/12 – 9 a 13 hs – Plaza principal e instituciones

Actividad de prevención, stand informativo y testeo.

Apolinario Saravia

2/12-9 a 12 hs- Centro de Salud General Pizarro

Charla informativa y testeo

3/12-8:30 a 12 hs-Centro de Salud Luis Burela

Charla informativa y testeo.

4/12-9 a 12 hs-Centro de Salud Coronel Mollinedo

Charla informativa y testeo. 

 

