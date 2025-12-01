La Policía desbarató una banda delictiva por estafa en Rosario de la Frontera

La Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta desbarató una banda delictiva en el marco de una causa por asociación ilícita y estafa en Rosario de la Frontera. El modus operandi era ofrecer beneficios en el pago de boletas de servicios. La investigación inició en junio por denuncias de damnificados.

En ese marco, los investigadores de la División Brigada de Investigaciones 13 allanaron seis inmuebles en los barrios San Antonio, 9 de Julio, Palermo y Centro. Se detuvo a los investigados. Hubo secuestro de celulares, una computadora, un posnet de pago, entre otros elementos de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera y el Juzgado de Garantías 1.