EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Conductor camufló más de 4 toneladas de hojas de coca entre cargamento de expeller de soja

El traslado de la mercadería ilegal fue descubierto por los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán”. Tras las tareas de vigilancia, los gendarmes lograron controlar el camión y detectaron la existencia de 4.779 kilos del vegetal en estado natural oculto entre 29.000 kilos de expeller de soja.

Ayer, el personal del Escuadrón 20 desplegó un operativo de seguridad vial tras ser alertados por los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” sobre el posible traslado de mercadería ilegal.

En horas de la noche, en la localidad salteña de Urundel, los funcionarios lograron interceptar el camión Volvo con semirremolque, cuyo conductor (nacionalidad boliviana) había partido desde la localidad de Pichanal.

Una vez detenido el rodado, los uniformados continuaron con el registro físico y constataron la existencia de bultos escondidos entre un cargamento de expeller de soja.

Con previa autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, los gendarmes trasladaron el procedimiento hacia la Unidad, donde contabilizaron 4.779 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural (distribuidos en 217 bultos). Los cuales se encontraban ocultos entre 29.000 kilos de expeller de soja.

En infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, los efectivos secuestraron la totalidad de la mercadería, valuada en 337.169.981 pesos, como así también incautaron el vehículo. Por otro lado, el involucrado quedó supeditado a la causa.

