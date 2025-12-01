Conductor camufló más de 4 toneladas de hojas de coca entre cargamento de expeller de soja

Ayer, el personal del Escuadrón 20 desplegó un operativo de seguridad vial tras ser alertados por los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” sobre el posible traslado de mercadería ilegal.

En horas de la noche, en la localidad salteña de Urundel, los funcionarios lograron interceptar el camión Volvo con semirremolque, cuyo conductor (nacionalidad boliviana) había partido desde la localidad de Pichanal.

Una vez detenido el rodado, los uniformados continuaron con el registro físico y constataron la existencia de bultos escondidos entre un cargamento de expeller de soja.

Con previa autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, los gendarmes trasladaron el procedimiento hacia la Unidad, donde contabilizaron 4.779 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural (distribuidos en 217 bultos). Los cuales se encontraban ocultos entre 29.000 kilos de expeller de soja.

En infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, los efectivos secuestraron la totalidad de la mercadería, valuada en 337.169.981 pesos, como así también incautaron el vehículo. Por otro lado, el involucrado quedó supeditado a la causa.