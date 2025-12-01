Orán: Tres condenados por delitos contra la administración de justicia

Las fiscales Daniela Murua y Mariana Torres y los fiscales Daniel Espilocín y Carlos Salinas, representaron al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado ante el Tribunal de Juicio Sala 1 de Orán, celebrada por pedido de los propios acusados para brindar su confesión sobre los hechos por los que venían acusados.

Ortega Serrano, fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y quedara sujeto al control de cumplimiento de reglas de conducta.

Carlos Alfredo Martínez fue condenado a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a 4 años de inhabilitacion para ejercer cargos públicos, el máximo previsto para esa especie de pena para los delitos por los que fue acusados.

Hector Manuel Alderete fue condenado a 2 años y 8 meses de prision condicional y a la pena de inhabilitacion perpetua para ejercer cargos publicos.

Durante la investigación, la Unidad Fiscal constató que Roberto Ortega Serrano, en su carácter de abogado, pagó dádivas a un magistrado y a su secretario para obtener beneficios procesales indebidos para sus defendidos. Entre los actos confesados se incluyen la obtención de la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, imputado por tentativa de femicidio, la nulidad del requerimiento acusatorio que impidio que la causa sea elevada a juicio, así como la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien hasta la fecha permanece prófugo acusado de matar a una mujer mientras conducía una camioneta y luego fugarse del lugar y hacer desaparecer el vehículo.

Ortega Serrano admitió, además, haber accedido indebidamente a un expediente judicial, obteniendo información reservada sobre allanamientos, pedidos de secuestro de celulares y dispositivos de almacenamiento de datos, así como detalles de declaraciones de testigos. Parte de esta información fue compartida mediante la aplicación WhatsApp, permitiendo a los investigados anticiparse a las medidas fiscales y alterar el curso normal de la investigación.

Carlos Alfredo «Conejo» Martínez, reconoció haber recibido información confidencial de Ortega Serrano, respecto de la investigación del crimen de su hermano, «Oreja» Martínez, y haberla difundido a terceros, vulnerando la reserva de los datos judiciales, aprovechando la misma para borrar datos de sus dispositivos electrónicos e influir sobre testigos para que modifiquen su declaración.

Hector Manuel Alderete reconoció haber intermediario entre Ortega Serrano y el Magistrado a cargo de las causas para que este último reciba los pagos mencionados.

Los ahora condenados, llegaron al juicio abreviado, detenidos durante 1 año y 2 meses con prisión preventiva, ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Tras la condena dictada para estos tres acusados, resta juzgar a los imputados Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo de Juez de Garantías y actualmente detenido, y al Secretario Letrado quien se encuentra con prision domiciliaria, quienes optaron por la realización de un juicio oral y publico.