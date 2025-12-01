 imagen

Música Programada

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Orán: Tres condenados por delitos contra la administración de justicia

El letrado del foro local admitió su intervención en dos hechos de cohecho activo, además de violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales; Héctor Manuel Alderete reconoció haber actuado como intermediario en dos episodios de cohecho pasivo agravado, aprovechando su condición de empleado de la Defensoría de Violencia de Género y su relación de amistad con el magistrado destituido; mientras que el exintendente de Aguas Blancas aceptó su responsabilidad en los delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.

Las fiscales Daniela Murua y Mariana Torres y los fiscales Daniel Espilocín y Carlos Salinas, representaron al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado ante el Tribunal de Juicio Sala 1 de Orán, celebrada por pedido de los propios acusados para brindar su confesión sobre los hechos por los que venían acusados.

Ortega Serrano, fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y quedara sujeto al control de cumplimiento de reglas de conducta.

Carlos Alfredo Martínez fue condenado a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a 4 años de inhabilitacion para ejercer cargos públicos, el máximo previsto para esa especie de pena para los delitos por los que fue acusados.

Hector Manuel Alderete fue condenado a 2 años y 8 meses de prision condicional y a la pena de inhabilitacion perpetua para ejercer cargos publicos.

Durante la investigación, la Unidad Fiscal constató que Roberto Ortega Serrano, en su carácter de abogado, pagó dádivas a un magistrado y a su secretario para obtener beneficios procesales indebidos para sus defendidos. Entre los actos confesados se incluyen la obtención de la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, imputado por tentativa de femicidio, la nulidad del requerimiento acusatorio que impidio que la causa sea elevada a juicio, así como la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien hasta la fecha permanece prófugo acusado de matar a una mujer mientras conducía una camioneta y luego fugarse del lugar y hacer desaparecer el vehículo.

Ortega Serrano admitió, además, haber accedido indebidamente a un expediente judicial, obteniendo información reservada sobre allanamientos, pedidos de secuestro de celulares y dispositivos de almacenamiento de datos, así como detalles de declaraciones de testigos. Parte de esta información fue compartida mediante la aplicación WhatsApp, permitiendo a los investigados anticiparse a las medidas fiscales y alterar el curso normal de la investigación.

Carlos Alfredo «Conejo» Martínez, reconoció haber recibido información confidencial de Ortega Serrano, respecto de la investigación del crimen de su hermano, «Oreja» Martínez, y haberla difundido a terceros, vulnerando la reserva de los datos judiciales, aprovechando la misma para borrar datos de sus dispositivos electrónicos e influir sobre testigos para que modifiquen su declaración.

Hector Manuel Alderete reconoció haber intermediario entre Ortega Serrano y el Magistrado a cargo de las causas para que este último reciba los pagos mencionados.

Los ahora condenados, llegaron al juicio abreviado, detenidos durante 1 año y 2 meses con prisión preventiva, ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Tras la condena dictada para estos tres acusados, resta juzgar a los imputados Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo de Juez de Garantías y actualmente detenido, y al Secretario Letrado quien se encuentra con prision domiciliaria, quienes optaron por la realización de un juicio oral y publico.

