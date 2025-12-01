Desde hoy, el móvil del Registro Civil estará en Santa Victoria Este

Las actividades comenzarán este lunes 1 de diciembre en Alto la Sierra.

El operativo se extenderá hasta el viernes 5, con atención en los diferentes parajes: martes 2 de diciembre continuarán en La Puntana. Miércoles 3 el móvil atenderá en el paraje El Toro; jueves 4 en Vertiente Chica, para finalizar el 5 de diciembre en el paraje Mistolar.

En todos los casos, iniciará a las 9:00 y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Los pagos deben hacerse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.