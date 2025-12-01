 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Desde hoy, el móvil del Registro Civil estará en Santa Victoria Este

Recorrerá los parajes de Alto la Sierra, La Puntana, El Toro, Vertiente Chica y Mistolar. Los interesados podrán realizar distintos trámites de identificación.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

Las actividades comenzarán este lunes 1 de diciembre en Alto la Sierra. 

El operativo se extenderá hasta el viernes 5, con atención en los diferentes parajes: martes 2 de diciembre continuarán en La Puntana. Miércoles 3 el móvil atenderá en el paraje El Toro; jueves 4 en Vertiente Chica, para finalizar el 5 de diciembre en el paraje Mistolar.

En todos los casos, iniciará a las 9:00 y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Los pagos deben hacerse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

AM840

FM96.9

