La mitad de la provincia con alerta nivel amarillo por tormentas fuertes
Pueden estar acompañadas de caída de granizo y vientos intensos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Mirá el área de cobertura para esta tarde, noche y madrugada de este martes.
01 / 12 / 2025
El organismo detalló que el área afectada comprende los departamentos San Martín y Rivadavia, y la zona de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.
También Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.
El Servicio Meteorológico Nacional precisó que el área mencionada será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.
Podrán estar acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.
El alerta por tormentas fuertes se extiende a los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.