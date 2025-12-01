La mitad de la provincia con alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

El organismo detalló que el área afectada comprende los departamentos San Martín y Rivadavia, y la zona de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.

También Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que el área mencionada será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

Podrán estar acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

El alerta por tormentas fuertes se extiende a los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.