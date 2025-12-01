 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La mitad de la provincia con alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

Pueden estar acompañadas de caída de granizo y vientos intensos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Mirá el área de cobertura para esta tarde, noche y madrugada de este martes.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

El organismo detalló que el área afectada comprende los departamentos San Martín y Rivadavia, y la zona de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.

También Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera. 

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que el área mencionada será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. 

Podrán estar acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. 

El alerta por tormentas fuertes se extiende a los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

 

AM840

FM96.9

