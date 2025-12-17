Otra vez por culpa de una vela encendida

El fuego alcanzó tal magnitud que los Bomberos desalojaron las viviendas vecinas por temor a que se extiendan las llamas. Susana Erazo Rueda -propietaria de la casa siniestrada- comentó a Diario El Tribuno que todo sucedió cuando dejó la casa con la vela encendida y la puerta cerrada bajo llave.

“No tenía luz, encendí la vela, me fui a comprar, sólo demoré unos minutos y al regresar ya estaba todo quemado” dijo. La mujer sostuvo que perdió todos los bienes y que perdió a una de sus mascotas en el incendio, aunque las otras se salvaron milagrosamente.



Los interesados en ayudar a Susana y su hija pueden contactarse al número 387-527-5802 o acercarse a su vivienda, ubicada en Río San Carlos, esquina Río Talavera, en Villa Lavalle.

