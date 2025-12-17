 imagen

Otra vez por culpa de una vela encendida

Se incendió totalmente una vivienda en Villa Lavalle, tal cual informó Radio Salta. El fuego comenzó por una vela encendida  cerca de las 23 horas de ayer en una casa de la calle Río San Carlos de ese barrio. 

Salta Hoy

17 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El fuego alcanzó tal magnitud que los Bomberos desalojaron las viviendas vecinas por temor a que se extiendan las llamas. Susana Erazo Rueda  -propietaria de la casa siniestrada-  comentó a Diario El Tribuno que todo sucedió cuando dejó la casa con la vela encendida y la puerta cerrada bajo llave. 

 

“No tenía luz, encendí la vela, me fui a comprar, sólo demoré unos minutos y al regresar ya estaba todo quemado” dijo. La mujer sostuvo que perdió todos los bienes  y que perdió a una de sus mascotas en el incendio, aunque las otras se salvaron milagrosamente. 


Los interesados en ayudar a Susana y su hija pueden contactarse al número 387-527-5802 o acercarse a su vivienda, ubicada en Río San Carlos, esquina Río Talavera, en Villa Lavalle.
 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

