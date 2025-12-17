Redujeron las penas por la estafa de la exsecretaria de la ADP

La Sala IV del Tribunal de Impugnación redujo a tres años y seis meses las condenas de prisión efectiva que habían recibido hace un año atrás Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), y Ana María Cerezo, extesorera de la entidad gremial, como coautoras de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas en el Fideicomiso Virgen de Urkupiña.

El tribunal, integrado por los jueces Guillermo Gustavo Akemeier y Federico Javier Armiñana Dohorman, también redujo a un año y seis meses las penas de ejecución condicional que fueron dictadas hace 12 meses para Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, como partícipes necesarios de administración fraudulenta y coautores de estafas reiteradas, en el sonado caso.

En noviembre de 2024, el juez José Luis Riera, de la Sala VI del Tribunal de Juicio, había condenado a Patricia Argañaraz y Cerezo a seis años de prisión efectiva. Esa sentencia había incluido penas de tres años, de ejecución condicional, para Raúl Argañaraz y Zissi.

En el juicio, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorissio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), había solicitado para la extitular y la extesorera de la ADP penas de siete años, argumentando que el grado de afectación económica y social de los delitos ameritaba una sanción ejemplar. En el debate se habían presentado testimonios de asociados perjudicados y pruebas reunidas durante la investigación que dirigió Salinas Odorissio. Entre los elementos que sostuvieron la acusación hubo constancias con las que se acreditó que los acusados habían utilizado facturas y documentos falsificados para justificar gastos inexistentes, desviando recursos económicos de la entidad gremial hacia fines personales. La Fiscalía, además, demostró que fueron promovidos contratos fraudulentos, ya que través del citado Fideicomiso se ofrecieron a asociados, a cambio de desembolsos económicos, viviendas que no les fueron entregadas.