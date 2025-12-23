Pueblos Originarios: Operativo de documentación
Funcionarios judiciales informan en las visitas sobre la importancia que los niños cuenten con el reconocimiento paterno, de modo tal de garantizar el derecho a la identidad, alimentos y otros derechos que surgen de la responsabilidad parental.
Salta Hoy
23 / 12 / 2025
VER GALERÍA
Realizaron una jornada de trabajo en Santa Victoria Este, y brindaron asesoramiento también a pobladores de comunidades de Alto La Sierra, La Puntana y Rancho El Ñato. Anteriormente, trabajaron con comunidades de Misión La Paz y Alto La Sierra, según comentó Graciela Gómez, secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces 1 de Tartagal.