La intensa nevada en la Puna

La caída de nieve sorprendió a San Antonio de los Cobres y genera serias dificultades para circular por las rutas de la región. En la nacional 51 hay camiones varados a la altura de Chorrillos. Rige un pronóstico de tormentas para la tarde.

Salta Hoy

26 / 12 / 2025

 

Una intensa nevada afecta este jueves a San Antonio de los Cobres, en un fenómeno poco habitual para esta época del año que impacta de lleno en la circulación vehicular y las actividades cotidianas de la zona. Desde las primeras horas de la madrugada, se registra acumulación de nieve sobre rutas y caminos, redución la visibilidad y complicaciones en el tránsito.

La situación más delicada se registra sobre la ruta nacional 51, uno de los principales corredores que conecta el Valle de Lerma con la Puna. A la altura de Chorrillos, varios camiones quedaron varados debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, lo que obligó a detener la marcha y extremar las medidas de precaución.

Según se informó, la nevada continuaba durante las primeras horas de la mañana y el pronóstico meteorológico anticipa tormentas para la tarde, un factor que podría agravar el estado de las rutas y prolongar las complicaciones para el transporte de cargas y vehículos particulares.

Ante este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, circular con extrema precaución y mantenerse informados sobre el estado de las rutas, especialmente en una región donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina.

Vía: El Tribuno

