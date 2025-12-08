 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Feria de Regalos artesanales en la Casa de la Cultura

Del 9 de diciembre al 7 de enero, el hall de la Casa de la Cultura ofrece una muestra-venta que celebra las tradiciones y el trabajo artesanal de Salta.

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Con el lema “Estas Fiestas regalá Artesanías Auténticas”, artesanos del Mercado Artesanal de Salta exhibirán y pondrán a la venta sus producciones desde mañana 9 de diciembre al 7 de enero de 9 a 21 horas, con entrada gratuita en el hall de Casa de la Cultura, Caseros 460.

La “Feria de Regalos Artesanales”, es una iniciativa que tiene como objetivo promover la venta de productos artesanales, fomentar las tradiciones, conservar y dar a conocer la riqueza cultural de la Provincia de Salta y contribuir directamente al sustento económico del artesano y su familia.

El lanzamiento y conferencia de prensa se realizará el día 10 de diciembre a las 10.30 en el hall de la Casa de la Cultura, la feria estará habilitada para el público desde martes 9 de diciembre al miércoles 7 de enero de 9 a 21 horas, en el hall de ingreso a la Casa de la Cultura, Caseros 460, con entrada gratuita.

Participan artesanos miembros de las diferentes Asociaciones del Mercado Artesanal de Salta e invitados: Asoc. de artesanos Salta la Linda, Asoc. de productores Trasoles, Asoc. de productores Inti Churin, Asoc. de productores Las Pailas de Cachi, Coop. Artesanos de Oficios, Asoc de artesanos de San Carlos, Coop. de artesanos Caykus, Comunidad Wichi Km 6 Dpto. San Martin, Comunidad Kolla de San Antonio de los Cobres, Asoc. de artesanos Centro de Artesanos Salteños, Asoc. de artesanos Caimanta, Asoc. de artesanos Asum.
 

AM840

FM96.9

