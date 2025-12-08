La AMT inicia el proceso de readecuación para la tarifa de taxis y remises

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT) inicia el proceso de readecuación tarifaria para taxis y remises en la ciudad de Salta, que fue solicitado por los sectores del transporte impropio, debido al contexto económico actual.

Cabe resaltar que para este proceso se pondrá a disposición un documento de consulta, en el cual podrán participar todos los vecinos de la ciudad de Salta, instituciones y organizaciones interesadas.



Quienes deseen conocer el documento de convocatoria podrán acercarse a las oficinas de la AMT, ubicadas en calle Santiago del Estero N°2245, 4to piso, oficina 28, en el horario de 8 a 14 horas.

En tal sentido, dicho documento de consulta estará disponible para el público a partir de este martes 9 de diciembre hasta el lunes 15 de diciembre (5 días hábiles).

Durante este periodo de tiempo, se recibirán las observaciones, opiniones y comentarios pertinentes sobre el tema. Estos podrán ser presentados en la mesa de entrada del organismo de transporte.

Una vez recepcionadas todas las presentaciones, y tras un análisis minucioso, la AMT emitirá una resolución final.