Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Una guardiacárcel fue hallada sin vida en La Merced y crece la duda familiar

Una agente del Servicio Penitenciario de 32 años fue encontrada sin vida el domingo por la mañana, presuntamente ahorcada, cerca del barrio Santa María de los Nogales.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

La joven había participado en una fiesta en barrio Limache junto a su pareja y otras personas horas antes.

Pese a que la pareja denunció su desaparición minutos antes del hallazgo, la familia de la víctima ha expresado "marcadas dudas" sobre las circunstancias de la muerte.

Alegan contradicciones en las versiones de los asistentes a la reunión y señalan que la agente no llevaba consigo documentos, dinero, ni celular al momento de supuestamente irse.

La autopsia preliminar indica asfixia por ahorcamiento, pero trascendió que el cuerpo podría haber presentado golpes.

La familia pide que se investigue lo ocurrido en el domicilio de Limache.

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

