Una guardiacárcel fue hallada sin vida en La Merced y crece la duda familiar

La joven había participado en una fiesta en barrio Limache junto a su pareja y otras personas horas antes.

Pese a que la pareja denunció su desaparición minutos antes del hallazgo, la familia de la víctima ha expresado "marcadas dudas" sobre las circunstancias de la muerte.

Alegan contradicciones en las versiones de los asistentes a la reunión y señalan que la agente no llevaba consigo documentos, dinero, ni celular al momento de supuestamente irse.

La autopsia preliminar indica asfixia por ahorcamiento, pero trascendió que el cuerpo podría haber presentado golpes.

La familia pide que se investigue lo ocurrido en el domicilio de Limache.