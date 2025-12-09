Tartagal celebró la 40ª peregrinación a la Virgen de la Peña

[Fotos gentileza Municipalidad de Tartagal]

A su llegada, miles de tartagalenses recibieron a los fieles y a la imagen de la Virgen.

Este año, la peregrinación fue especial, ya que se despidió al director del santuario, el franciscano Rubén Sica.

La celebración incluyó música y danzas en honor a la Virgen y al franciscano.

Al finalizar la misa, se encendió el árbol de Navidad en la plaza General San Martín, marcando el inicio de las festividades de fin de año.



