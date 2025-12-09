 imagen

Tartagal celebró la 40ª peregrinación a la Virgen de la Peña

Partió este lunes a las 17:00 desde el paraje Virgen de la Peña, ubicado a 13 kilómetros de Tartagal. En el Día de la Inmaculada Concepción, más de 300 jinetes y peregrinos en bicicleta recorrieron el camino hacia la ciudad.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Fotos gentileza Municipalidad de Tartagal]

A su llegada, miles de tartagalenses recibieron a los fieles y a la imagen de la Virgen. 

Este año, la peregrinación fue especial, ya que se despidió al director del santuario, el franciscano Rubén Sica. 

La celebración incluyó música y danzas en honor a la Virgen y al franciscano. 

Al finalizar la misa, se encendió el árbol de Navidad en la plaza General San Martín, marcando el inicio de las festividades de fin de año.


 

