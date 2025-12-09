 imagen

Fin de semana largo: La Policía Vial sancionó a más de 180 conductores alcoholizados

Con la idea de fomentar conductas responsables y reducir los siniestros viales, los uniformados llevaron a cabo controles fijos y móviles en varios puntos de la provincia.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

En total, se revisaron 11.724 vehículos y se detectaron 1.318 infractores a las normativas viales.

Se realizaron más de 8.200 test de alcoholemia. 188 conductores fueron sancionados por conducir con alcohol en sangre. 

 

