Fin de semana largo: La Policía Vial sancionó a más de 180 conductores alcoholizados
Con la idea de fomentar conductas responsables y reducir los siniestros viales, los uniformados llevaron a cabo controles fijos y móviles en varios puntos de la provincia.
Salta Hoy
09 / 12 / 2025
En total, se revisaron 11.724 vehículos y se detectaron 1.318 infractores a las normativas viales.
Se realizaron más de 8.200 test de alcoholemia. 188 conductores fueron sancionados por conducir con alcohol en sangre.