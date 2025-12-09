 imagen

Día del Informático: Entregaron 52 computadoras al Hospital Materno Infantil

Servirán para fortalecer la atención en consultorios externos.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Hospital Público Materno Infantil recibió 52 nuevas computadoras que serán distribuidas en los consultorios externos de adultos y pediatría, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención en un servicio que registra alrededor de 200.000 consultas anuales y reemplazar equipos que ya estaban en obsolescencia.

En diálogo con Radio Salta, Gabriel Jiménez, del área de Desarrollo del hospital, destacó que la entrega coincide con el Día del Informático y que estos equipos son el cierre de un proyecto iniciado en mayo, pensado para sostener el funcionamiento de un establecimiento plenamente informatizado.

Por su parte, José Luis Ángel, representante de la Fundación del Hospital, explicó que este fue uno de los cinco proyectos seleccionados entre once iniciativas presentadas por el equipo del nosocomio.

Señaló que, además de las computadoras, están en marcha la incorporación de un ecógrafo oftalmológico, un ecógrafo neonatal y otros equipos clave para diagnóstico y cuidado pediátrico, gracias a actividades solidarias y el aporte de la comunidad.

Ángel adelantó también que antes de fin de año esperan inaugurar un nuevo patio destinado al servicio de perinatología, pensado como espacio para embarazadas, trabajo de parto incipiente y cursos de preparación para la maternidad, con una inversión cercana a los 150 millones de pesos.

 

