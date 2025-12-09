Feria Navideña de Arte en el Centro Cultural América
El Centro Cultural América abrió la convocatoria para participar en la Feria Navideña de Arte – Promoción y Venta de Arte en Pequeño Formato 2025, que se llevará a cabo del 12 al 30 de diciembre en su sede de Mitre 23, frente a la Plaza 9 de Julio.
La propuesta está dirigida a artistas e ilustradores residentes en la provincia de Salta y busca reunir producciones originales en dos y tres dimensiones dentro de un espacio que promueve la creación local.
La feria podrá visitarse todos los días de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.
Así lo comentó Verónica Teruel, directora del Centro Cultural América.
Teruel señaló que las actividades se difunden en redes sociales y en la cartelería del edificio, e invitó al público a acercarse y conocer las propuestas.