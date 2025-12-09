Feria Navideña de Arte en el Centro Cultural América

La propuesta está dirigida a artistas e ilustradores residentes en la provincia de Salta y busca reunir producciones originales en dos y tres dimensiones dentro de un espacio que promueve la creación local.

La feria podrá visitarse todos los días de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.

Así lo comentó Verónica Teruel, directora del Centro Cultural América.

Teruel señaló que las actividades se difunden en redes sociales y en la cartelería del edificio, e invitó al público a acercarse y conocer las propuestas.