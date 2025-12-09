 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Feria Navideña de Arte en el Centro Cultural América

El Centro Cultural América abrió la convocatoria para participar en la Feria Navideña de Arte – Promoción y Venta de Arte en Pequeño Formato 2025, que se llevará a cabo del 12 al 30 de diciembre en su sede de Mitre 23, frente a la Plaza 9 de Julio.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

La propuesta está dirigida a artistas e ilustradores residentes en la provincia de Salta y busca reunir producciones originales en dos y tres dimensiones dentro de un espacio que promueve la creación local. 

La feria podrá visitarse todos los días de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.

Así lo comentó Verónica Teruel, directora del Centro Cultural América. 

Teruel señaló que las actividades se difunden en redes sociales y en la cartelería del edificio, e invitó al público a acercarse y conocer las propuestas.

 

