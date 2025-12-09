La provincia de Salta recibió el fin de semana largo cerca de 20 mil turistas
La estadía promedio fue de 2,5 noches y el impacto económico superó los $6.000 millones.
Salta Hoy
09 / 12 / 2025
VER GALERÍA
Más de 9.200 visitantes arribaron al Aeropuerto Martín Miguel de Güemes.
Los tres destinos más elegidos fueron la ciudad de Salta, San Lorenzo y La Caldera.
Museos, peñas, senderos, parques, ferias y circuitos turísticos vivieron jornadas de intensa actividad.
En tanto que la gastronomía local volvió a destacarse como uno de los componentes más valorados por los visitantes.
La ministra de Turismo, Manuela Arancibia, destacó el compromiso del sector turístico para seguir posicionando a la provincia.