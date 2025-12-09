 imagen

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La provincia de Salta recibió el fin de semana largo cerca de 20 mil turistas

La estadía promedio fue de 2,5 noches y el impacto económico superó los $6.000 millones.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

Más de 9.200 visitantes arribaron al Aeropuerto Martín Miguel de Güemes. 

Los tres destinos más elegidos fueron la ciudad de Salta, San Lorenzo y La Caldera. 

Museos, peñas, senderos, parques, ferias y circuitos turísticos vivieron jornadas de intensa actividad. 

En tanto que la gastronomía local volvió a destacarse como uno de los componentes más valorados por los visitantes.

La ministra de Turismo, Manuela Arancibia, destacó el compromiso del sector turístico para seguir posicionando a la provincia.

 

AM840

FM96.9

