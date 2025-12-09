La provincia de Salta recibió el fin de semana largo cerca de 20 mil turistas

Más de 9.200 visitantes arribaron al Aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

Los tres destinos más elegidos fueron la ciudad de Salta, San Lorenzo y La Caldera.

Museos, peñas, senderos, parques, ferias y circuitos turísticos vivieron jornadas de intensa actividad.

En tanto que la gastronomía local volvió a destacarse como uno de los componentes más valorados por los visitantes.

La ministra de Turismo, Manuela Arancibia, destacó el compromiso del sector turístico para seguir posicionando a la provincia.