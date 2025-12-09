 imagen

Bettina Romero cuestionó los aumentos de impuestos y la gestión de Emiliano Durand

La exintendente Bettina Romero criticó al intendente Emiliano Durand por los fuertes incrementos del 670% en los impuestos municipales y aseguró que la unidad tributaria pasó de 83 pesos al final de su gestión a 640 pesos en la actualidad.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

Señaló que el aumento “supera ampliamente la inflación” y acusó a concejales y medios de “ser cómplices” del impuestazo.

Romero planteó que estos incrementos afectan a comercios y familias, que muchos no pueden pagar las boletas y que no hay claridad sobre el uso de los fondos. También cuestionó la falta de licitaciones de obras y la ausencia de mejoras en semáforos y seguridad vial, pese a la ampliación del sistema de cámaras.

En otro tramo, apuntó a la falta de iluminación en distintos barrios y a un “silenciamiento” respecto a los problemas de la ciudad.

Aseguró que durante su gestión instalaron más de 5.000 luminarias LED y acusó a Durand de destinar “20 veces más” que su administración en pauta y publicidad, unos 5.500 millones de pesos.

 

