Tres detenidos por la muerte de un joven en la calle Aniceto Latorre al 1.500

Permaneció internado en grave estado hasta su fallecimiento el 2 de diciembre.

El fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, imputó a los sospechosos de 22, 26 y 28 años como coautores del delito de homicidio simple.

Durante la audiencia, solo dos de ellos dieron su versión de los hechos.

La Fiscalía solicitó que se mantenga la detención de los involucrados mientras continúa la investigación.