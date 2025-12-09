 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Tres detenidos por la muerte de un joven en la calle Aniceto Latorre al 1.500

El muchacho de 22 años fue herido con un arma blanca el 16 de noviembre en plena vía pública, en la zona del Barrio 20 de Febrero.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Permaneció internado en grave estado hasta su fallecimiento el 2 de diciembre. 

El fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, imputó a los sospechosos de 22, 26 y 28 años como coautores del delito de homicidio simple.

Durante la audiencia, solo dos de ellos dieron su versión de los hechos. 

La Fiscalía solicitó que se mantenga la detención de los involucrados mientras continúa la investigación.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO