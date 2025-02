Profesor detenido por Grooming: Pedía favores sexuales a cambio de buenas notas

La denuncia fue realizada por el padre de una adolescente quien descubrió que su hija tenía chats con contenido sexual con un profesor del colegio al que asistía.

Por Radio Salta, Verónica Pons, secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces Número 10 reiteró las recomendaciones para los adultos responsables de niños y adultos para evitar o detectar a tiempo posibles casos de acoso cibernéticos.

“Aconsejamos a padres y tutores no hacerse pasar por el menor y hablar con el delincuente, no borrar los chats y no culpabilizar al menor”, dijo Pons.

Y remarcó la importancia de aplicar escucha activa con niños y adolescentes.

Finalmente hizo mención a un importante incremento de casos de grooming en Salta en la última década.