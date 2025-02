Romero reconoció que en Salta “faltan fiscales y jueces” y mencionó que en todo el país el sistema penitenciario está colapsado. “Por eso es tan importante los juicios por reiterancia” remarcó. “Aquí es necesario terminar con la puerta giratoria de los presos” enfatizó.



En otra parte de la entrevista, Romero hizo referencia al juicio en ausencia. Lo que se incorpora con el texto en cuestión es un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal. Allí se señala que involucrará “únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo”. El objeto apunta a delitos de lesa humanidad, remarcó Romero



“Con el tema crioptowate, nosotros no dimos nuestro apoyo porque lo único que quería el kirchnerismo era montar un show” subrayó Romero. “Como legisladores nosotros podemos investigar y citar testigos, pero no podemos dictaminar si hubo o no delito, eso le corresponde a la justicia” finalizó el senador Romero