En una entrevista exclusiva con El Tribuno, el intendente de Salta, Emiliano Durand, confirmó que tras las elecciones realizará modificaciones en las segundas líneas de su gabinete municipal. Si bien ratificó a los secretarios, aseguró que los cambios no estarán vinculados a cuestiones políticas, sino a la necesidad de fortalecer la planificación y ejecución de proyectos. Además, destacó su enfoque en el crecimiento de la ciudad, "con obras de infraestructura, mejoras en iluminación y recuperación de espacios públicos".

Intendente, estamos empezando el año. Con el comienzo de las clases, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué prepara la municipalidad para este 2025?

Nosotros tenemos muchas obras que vamos a encarar desde la gestión municipal. Sin duda, una de las más importantes es el Plan Vial de la zona sur, que contempla cerca de 9 kilómetros de puesta en valor. No es solo la repavimentación completa de la avenida Excombatientes de Malvinas, sino también la construcción de nuevos accesos a los más de 30 barrios del sur de la ciudad. Esto garantizará mayor iluminación, tránsito más fluido, una nueva arboleda y caminerías, beneficiando a alrededor de 70.000 personas.

¿Cuánto tiempo durará este trabajo y qué deben saber los vecinos sobre su ejecución?

Como se trata de un trabajo integral y no solo de repavimentación, la obra tendrá una duración de varios meses. Le pedimos a los vecinos que sigan las redes sociales de la Municipalidad de Salta y se informen a través de los medios de comunicación. Enviaremos partes de prensa con las vías alternativas de circulación y los avances en la avenida Excombatientes y las rotondas que se construirán.

¿Qué enfoque tendrá su gestión este año?

Nuestro objetivo principal es continuar con la recuperación vial de la ciudad, mejorar la iluminación y recuperar espacios verdes, plazas y canchones deportivos. También estamos recuperando las ciclovías históricas de la ciudad, como las de las avenidas Bolivia, Kennedy y Perón, con mejor iluminación y bebederos. Otro punto clave es la seguridad, por eso hemos retirado más de 5.000 autos abandonados en la vía pública.

¿Habrá cambios en la estructura interna del gabinete municipal?

Después de las elecciones habrá modificaciones en las primeras líneas municipales. Estoy muy satisfecho con el trabajo del equipo y quiero ratificar a quienes me han acompañado, pero sí habrá cambios en las segundas líneas. Son quienes ejecutan y bajan a la práctica la planificación que hacemos.

¿Hacia dónde apunta esa segunda etapa de su gestión y por qué los cambios en las segundas líneas?

Queremos sentar las bases para una ciudad grande. Salta es la sexta ciudad más grande del país y queremos seguir creciendo, generando oportunidades para sus ciudadanos. Buscamos que el sector privado tenga las condiciones necesarias para contribuir con ese crecimiento.

¿Ya está pensando en nombres para sumar a su gabinete?

Sí, estamos trabajando en los perfiles. Es un tema importante, así que lo hacemos con tiempo y basándonos en la capacidad de cada persona y lo que pueda aportar a la ciudad.

¿Qué proyección de recursos tiene la municipalidad para este año?

Contamos con la recaudación propia, la coparticipación y el apoyo del gobierno provincial. Desde el inicio de nuestra gestión, la provincia nos ha acompañado en obras clave como la pavimentación de la Palúdica, la finalización del Paseo de la Fe en el microcentro, la costanera del río Vaqueros y obras hídricas importantes como el canal Irigoyen, que ha funcionado muy bien en las lluvias recientes.

Hoy hubo un fallo judicial a favor de Caputo para que no se cobren tasas municipales en las boletas de servicios. ¿Qué opina al respecto?

No conozco el fallo, pero en Salta estamos en un sistema federal con autonomía municipal. Hay una ley provincial que regula esta cuestión y nosotros nos ajustamos a lo que dice la normativa vigente.

Salta recibe diariamente a trabajadores del Valle de Lerma, San Lorenzo y La Caldera. ¿Cómo es el diálogo con los intendentes de esas localidades?

Tenemos un trabajo muy fluido con todos los intendentes del Gran Salta. No solo en transporte y tratamiento de residuos, sino también en tránsito y planificación del crecimiento edilicio de la ciudad. Estamos integrando a Salta con su área metropolitana porque es clave para su desarrollo.

Usted reitera esta visión de Salta como una ciudad grande. ¿Cuáles son los puntos débiles que identifica y que deben mejorarse?

No lo veo tanto como puntos flacos, sino como desafíos que queremos encarar con nuevas ideas y personas que sumen con su visión. Hay gente muy comprometida en la gestión, pero siempre es bueno buscar perfiles que aporten en distintas áreas.

¿Por qué los cambios de gabinete después de las elecciones y no ahora?

No quiero que los cambios se tiñan de electoralismo. Mi prioridad es la gestión y no quiero que se interprete como una estrategia política.

El mercado San Miguel está en emergencia. ¿Qué implica eso?

Junto con la provincia, ya estamos trabajando en el proyecto de un nuevo mercado. Se hará una licitación para su construcción, garantizando que continúe siendo un mercado y que se respeten las fuentes de trabajo de los puesteros actuales. Además, queremos que sea un atractivo turístico para salteños y visitantes.

Es un año electoral y quedan menos de dos meses. ¿Cómo participará?

Soy parte del equipo político que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz. Mi rol será colaborar con su proyecto político desde la capital. Para nosotros, hacer política es gestionar y dar soluciones. Hay mucho por hacer y trabajamos todos los días para achicar la brecha entre lo que se necesita y lo que el Estado puede cumplir.

¿Tiene en carpeta algún otro proyecto para este año?

Vamos a inaugurar una segunda fábrica municipal para que quienes quieran trabajar tengan las herramientas necesarias. No podemos comprarle herramientas a todo el mundo, pero podemos ofrecer un espacio donde quienes tengan vocación de trabajo puedan producir y vender sus productos. También seguiremos reforzando la infraestructura hídrica de la ciudad para mitigar inundaciones. No puedo garantizar que Salta no se inunde más, pero sí que el agua escurra rápidamente y genere la menor cantidad de inconvenientes posible.

Por último, ¿Qué le pide a los vecinos?

Que nos ayuden a cuidar la ciudad. Hay mucho mobiliario urbano vandalizado, luminarias dañadas y microbasurales que generan focos de infección. Si entre todos cuidamos lo que es de todos, podremos tener una ciudad mejor.