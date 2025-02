El Círculo Médico de Salta anunció el corte de crédito al Instituto Provincial de la Salud

El conflicto entre el Círculo Médico de Salta y el Instituto Provincial de la Salud (IPSS) llegó a un punto crítico este fin de semana con la decisión del Círculo Médico de cortar el crédito al organismo estatal. La medida responde a una deuda acumulada que ya supera los 2.200 millones de pesos. Desde noviembre de 2024, que la obra social no ha saldado el pago a pesar de las reiteradas gestiones del sector médico.

A partir de hoy sábado 22 de febrero, los pacientes que se atiendan en las instituciones médicas que pertenecen al Círculo Médico de Salta deberán abonar tanto las consultas como las prácticas a precios acordados entre los profesionales y la obra social, dado que el crédito a la obra social ha sido suspendido. Sin embargo, los médicos aseguraron que no se interrumpirá la atención, sino que solo se modifican las condiciones de pago.

Desde el Círculo Médico explicaron que la deuda pendiente supera los 2.200 millones de pesos y que se han agotado todas las instancias de negociación con las autoridades del IPSS. La presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, expresó en diálogo con El Tribuno que “hemos intentado todo lo posible, pero no hemos obtenido respuestas satisfactorias ni soluciones a la deuda”. En ese sentido, subrayó que el corte de crédito es una medida necesaria para evitar seguir acumulando más deuda.

La deuda afecta a los profesionales y a los pacientes

“Esta deuda no es una cifra menor. Lamentablemente, la falta de pago de los honorarios médicos se ha vuelto una constante, lo que ha afectado seriamente el funcionamiento del Círculo Médico”, expresó Cristina Sánchez Wilde, quien insistió en que no hubo avances por parte de las autoridades del IPSS pese a las reiteradas gestiones. "Nos hemos reunido con el ministro de Salud, pero no es suficiente. El gobierno provincial tiene que tomar medidas más firmes para garantizar el pago de esta deuda, ya que lo que está en juego es la atención de los pacientes", señaló.

“Los pacientes van a ser los más afectados”

La presidenta del Círculo Médico subrayó que los pacientes serán los más perjudicados por esta situación. “Es una pena que, al final, siempre sean los pacientes quienes sufran las consecuencias de una deuda que no hemos generado nosotros. Pero, si no tomamos esta medida, lo que estaríamos haciendo sería seguir acumulando una deuda aún mayor, que no sabemos cuándo nos van a pagar”, aseguró. Aclaró que la medida tomada no es un corte de atención, sino un "corte de crédito", que implica que los pacientes deberán abonar los honorarios médicos directamente.

Sánchez Wilde también destacó que el acuerdo con el IPSS sigue vigente, pero que, por la falta de pago, es necesario que los pacientes cubran los costos de las consultas y prácticas médicas, tal como se había acordado previamente entre el Círculo Médico y la obra social.

Les pidieron una semana más de plazo, pero no hubo resultados

En relación a las gestiones realizadas con el Ministerio de Salud, Sánchez Wilde comentó que el ministro Mangione había solicitado una prórroga de una semana para intentar reunir los fondos necesarios para saldar la deuda. "Nos dieron una semana más de plazo, pero no hubo resultados. El ministerio se comprometió a tratar de conseguir los fondos, pero no lograron el objetivo, y la deuda sigue siendo un problema para todos", indicó la presidenta del Círculo Médico.

La situación es “insostenible"

Al respecto, la presidenta del Círculo Médico remarcó que la situación se ha vuelto "insostenible". “El corte de crédito es una medida que teníamos que tomar porque las deudas ya han superado los límites. Si seguimos esperando, lo que estamos haciendo es cargar una deuda que ni siquiera sabemos cuándo se va a saldar. La situación es muy grave, y no podemos seguir con esta incertidumbre”, dijo Sánchez Wilde, visiblemente preocupada por la evolución de los hechos.

Un panorama complejo para los pacientes

El monto de la deuda, que ya supera los 2.200 millones de pesos, afecta tanto a las consultas como a las prácticas médicas, y el impacto en los pacientes es inevitable. “Las especialidades clínicas y otras que requieren la realización de prácticas médicas se verán afectadas. Los pacientes deberán abonar todo a valores convenidos con el IPS hasta que esta situación se regularice", explicó.

La presidenta del Círculo Médico también subrayó que las especialidades que dependen de los procedimientos y consultas tendrán que ajustarse a esta medida. "No queremos que esto cause más molestias, pero lamentablemente la situación económica nos ha puesto en una posición límite", concluyó.

Esperan respuestas del gobierno

A pesar de la severidad de la situación, Sánchez Wilde expresó su esperanza de que el gobierno provincial y el IPSS encuentren una solución. "Lo que más nos preocupa es que esto se prolongue aún más, pero también es cierto que la única forma de que esto se resuelva es con el pago de las deudas, y con una solución pronta para todos", dijo, enfatizando que esta medida no es solo una respuesta a la deuda, sino una forma de evitar que el problema se agrave aún más.

El Círculo Médico de Salta se mantiene firme en su postura y seguirá exigiendo el pago de la deuda pendiente. Sin embargo, también reconocen que los pacientes serán los que más sufrirán por la falta de soluciones, lo que hace aún más urgente la resolución del conflicto.

