Sáenz reclamó al Senado de la Nación por la falta de jueces y fiscales

Dijo que en Argentina existen mil juzgados federales, pero el 30% de ellos permanecen vacantes lo que provoca la demora en las causas judiciales.

Sáenz dijo además que muchos de los cargos han sido concursados, pero los pliegos siguen esperando ser aprobados en el Senado. "De los 368 fiscales necesarios, 161 aún no han sido designados, lo que agrava la situación y ralentiza las investigaciones y condenas”.

“El Senado debe asumir una mínima responsabilidad para garantizar que la justicia funcione. Si no se cubren los cargos vacantes, los delincuentes siguen libres y las investigaciones no avanzan. Y pidió no convertir al Senado en "una máquina de impedir".