Pase Libre Estudiantil: Institutos terciarios ya enviaron su nómina de inscriptos

Se encuentra habilitado y en pleno desarrollo el proceso de renovación del Pase Libre para alumnos de nivel Terciario, BSPA, Cens y Núcleos educativos. Con esta etapa se sigue avanzando en la incorporación de los distintos niveles educativos al beneficio de la gratuidad del transporte urbano de pasajeros para alumnos regulares del área Metropolitana de Salta.

Cabe aclarar que es condición fundamental para obtener este beneficio, que los alumnos se encuentren incluidos en el padrón estudiantil de SAETA que se compone de los listados de inscriptos que envía cada Institución educativa con el detalle de los alumnos ingresantes y de los que revisten condición de alumno regular con dos materias finalizadas /aprobadas entre el 10 de marzo de 2024 y 10 de marzo de 2025.

Aquellas Instituciones que no se encuentren detalladas a continuación aún no enviaron su información, razón por la cual sus alumnos no podrán concretar la renovación hasta que este paso esté cumplido. Quienes no se encuentren contenidos en la consulta del padrón estudiantil al que se accede desde la web www.saetasalta.com.ar, deberán realizar el reclamo correspondiente en la Institución a la que asisten.



BSPA NÚCLEOS

7001 Nº 7001 NÚCLEO EDUCATIVO

7004 Nº 7004 NÚCLEO EDUCATIVO

7006 Nº 7006 NÚCLEO EDUCATIVO

7060 Nº 7060 BSPA ESCUELA ROCA (SEDE)

7061 Nº 7061 BSPA SUBSEDE LA CIENAGA

7063 Nº 7063 BSPA ESC. M. PÉREZ (SEDE CASTAÑARES)

7066 Nº 7066 BSPA ESC. F. BELTRÁN

7070 Nº 7070 BSPA ESC. GURRUCHAGA (SEDE R. DE LERMA)

7071 Nº 7071 BSPA (SEDE CAMPO QUIJANO)

7085 Nº 7085 BSPA ESC. J. SOLA

7096 Nº 7096 C.E.N.S. ESC. SAN MARTÍN

7158 B.S.P.A. Nº 7158

7164 CTRO EGB 3 Y ED. POLIMODAL P/ ADUL. EN ENTORNOS DE TRABAJO

7199 Nº 7199 BSPA - Bº SANTA ANA - CAPITAL

7231 B.S.P.A. Nº 7231

7232 Nº 7232 COLEGIO SECUNDARIO PARA ADULTOS

9003 ESTABLECIMIENTO "POLO DE REINGRESO" Nº 9003



N° ESTABLEC. - TERCIARIOS PÚBLICOS

6001 I.E.S. N°6001 GRAL. MANUEL BELGRANO

6005 I.E.S. N°6005 Instituto Superior del Profesorado

6007 I.E.S. N°6007 Profesorado Superior de Lenguas Vivas

6028 I.S.F.D. N°6028 Tecnicatura Superior en Minería Anexo Campo Quijano

6037 Sede Dinámica N° 6037-02 Coronel Moldes

6041 I.E.S. N°6041 Arturo Jauretche

6045 I.S.E.P. N°6045 CABO HÉCTOR SANTOS LEÓN

6044 Escuela de Cadetes N° 6.044 Alcaide José Luis Herrera

6052 I.E.S. N°6052 ANEXO CERRILLOS Tecnicatura Superior Gestión Agropecuaria

6053 I.E.S. Nº 6053 Abuelas Plaza de Mayo



N° ESTABLEC. - TERCIARIOS PRIVADOS

8022 CRIOS

8034 Cruz Roja Argentina Filial Salta

8037 Dr. Facundo de Zuviría

8046 INTI

8049 De Jesús

8050 José Manuel Estrada

8055 Liceo Cultural Docente

8082 Perito Francisco Moreno

8165 Dr. Ramón Carrillo (Capital)

8185 Nuestra Señora del Valle (ISMODE)

8195 Franklin

8199 San Pedro

8207 Del Milagro

8208 Salamanca

8212 Padre Ernesto Martearena

8225 San Andrés

8232 ISEP

8031 INSTITUTO INTEGRAL