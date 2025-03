A Gimnasia y Tiro se le escapó el triunfo frente a Tristán Suárez y empató 1 a 1

Tras el cachetazo recibido frente a San Martín de Tucumán en la fecha pasada, Gimnasia y Tiro recibió en el Gigante del Norte a Tristán Suárez por la octava fecha de la zona A de la Primera Nacional.

Los dirigidos por Teté Quiróz salieron con todo el ímpetu en la primera mitad, apretando desde el inicio al Lechero que se vio descolocado en varios pasajes del partido por el accionar de su rival.

Villalba tuvo dos veces en sus pies la apertura del marcador pero se topó con el arquero Nicolás Sumavil, quien alcanzó a tapar ambos disparos para mantener en cero el marcador.

Tristán Suárez no propuso mucho y las únicas ocasiones en las que se percibía un poco de peligrosidad fueron los tiros libres conseguidos cerca del área de Gimnasia,

En el complemento, el Albo no aflojó su marcha y tanta constancia rindió sus frutos a los 53 minutos con el gol marcado por Nicolás Rinaldi tras la asistencia de Olivera.

Con el pasar de los minutos, el dominio de Gimnasia se mantuvo y el partido estaba más para que estire la diferencia. No obstante, esto no terminó así.

A solo dos minutos del final, Tristán Suárez se elevó en el área de Gimnasia y con un cabezazo venció al arquero Abadía para marcar el empate 1 a 1.

El empate cayó como un baldazo de agua fría para el Albo, que a pesar del golpe intentó nuevamente ponerse en ventaja pero al final el tiempo no le dio para más.

Un empate que sabe a poco para Gimnasia que parecía quedarse con los tres puntos, aunque finalmente se tiene que conformar con solamente uno por la falta de eficacia que tuvo.