Inauguraron el nuevo sector administrativo del San Bernardo El acto fue presidido esta mañana por el gobernador Gustavo Sáenz quien en su discurso recordó el importante rol de la institución sanitaria durante la pandemia. “Yo no me olvido de este lugar y de la calidez humana de cada uno de ustedes tratando de salvar vidas y buscando pelear contra un enemigo que en el mundo no sabíamos cómo hacerlo” expresó el primer mandatario.