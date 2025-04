En Salta se registraron más de 200 casos de Infecciones de Transmisión Sexual

El Ministerio de Salud Pública informó que, en el primer bimestre de 2025, se confirmaron 214 casos de infecciones de transmisión sexual.

La jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Laura Caporaletti, dijo que del total de casos, “34 corresponden a diagnósticos de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 180 a Sífilis”.

En enero se registraron 23 casos de VIH y en febrero 11; lo que significa una disminución del 40,3%, respecto a igual periodo de 2024, en el que se notificaron 57 positivos.

El año pasado, los casos de VIH totalizaron 394 casos. Ese año se produjo una disminución del 16,3% con respecto al 2023, donde se registraron 471.

Con respecto a la Sífilis, se diagnosticaron 180 casos en lo que va del año, de los cuales 34 son gestacional. En 2024, alcanzó los 1116 casos, siendo 259 gestacional.

En los primeros meses de este año se produjo una reducción del 18% de los casos, en comparación con el primer bimestre de 2024, en los que se habían diagnosticado 161 y 58 positivos, respectivamente.

El rango etario en el que más se detectó esa infección en el 2024, es en los jóvenes, comprendido entre 20 y 29 años, con 510 casos; mientras que, en adultos de 30 a 39, son 268.

Caporaletti, informó que la disminución de diagnósticos positivos se debe “al uso adecuado del preservativo, que nos protege de la exposición directa a agentes infecciosos, garantizando nuestra seguridad y la de nuestra pareja”.

A lo que agregó “además del uso del preservativo, es importante conocer el estado de salud de la pareja, realizar estudios de serología para VIH y Hepatitis, así como pruebas para detectar sífilis”

“Estos estudios no solo ayudan a identificar posibles infecciones, sino que también facilitan un tratamiento adecuado en caso de ser necesario” indicó, la jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales.

El uso correcto del profiláctico durante las relaciones sexuales reduce el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS). Asimismo, la prueba de VIH es gratuita y confidencial, y no requiere de una consulta médica previa. Mientras que, la vacuna contra la Hepatitis B es una medida eficaz para prevenir esta infección.

El preservativo como protección

Las instituciones sanitarias, a nivel internacional, recuerdan que el preservativo de látex tiene una efectividad del 98% en la prevención de contagio de infecciones de transmisión sexual y también para evitar embarazos no buscados.

Para que el resultado sea el esperado, se debe poner atención a las siguientes recomendaciones:

Asegurarse de que el preservativo no esté vencido.

Abrir el envase con los dedos, cuidando de no romperlo. No utilizar elementos cortantes.

Desecharlo si está quebradizo, pegajoso o dañado.

Usar el preservativo desde el inicio del juego sexual previo hasta el final de la relación, cualquiera sea su tipo.

Se debe usar un preservativo para cada relación sexual y desecharlo una vez usado.

No se debe usar dos preservativos juntos. Se pueden dañar.

Si se requiere lubricación extra, debe usarse un producto a base de silicona o agua. No usar vaselina, ya que puede dañar el látex.

No guardar los preservativos mucho tiempo en cartera, billetera o bolsillo, ni exponerlos al sol. El calor puede dañarlos.

Si el preservativo se rompe durante una relación sexual, consultar dentro de las 12 horas en un centro de salud u hospital.

Ante cualquier inconveniente o consulta se sugiere acercarse al establecimiento de salud más cercano, llamar al 0800 3333 444, línea gratuita del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. También se puede solicitar información en el programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública, avenida Sarmiento 625, teléfono (0387) 4215169. Correo electrónico http://etsysida-msp@salta.gob.ar

Qué es la Sífilis

La Sífilis es una de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) más frecuentes y es producida por una bacteria llamada Treponema Pallidum. En caso de no recibir el tratamiento adecuado, la infección puede progresar, causar daños al corazón y lesiones en el sistema nervioso, entre otras consecuencias.

Es una enfermedad se transmite por relaciones sexuales sin preservativo. Es de fácil diagnóstico, tiene tratamiento gratuito en los hospitales de la provincia y se cura.

Qué es el VIH

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades.

Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida).

Esto quiere decir que el sida es un conjunto de síntomas (síndrome) que aparece por una insuficiencia del sistema inmune (inmunodeficiencia) causada por un virus que se transmite de persona a persona (adquirida).

Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo.