El Banco Central renovó el swap con China por US$5.000 millones

"La activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA, en su totalidad, hasta mediados de 2026", informó la entidad financiera a cargo de Santiago Bausili.

Así, permitirá al BCRA "reducir los riesgos" en su transición hacia un "régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos", indicó el BCRA en su comunicado.

¿Qué es un swap de monedas y para qué sirve?

Un swap de monedas (o "intercambio", en español) es un mecanismo por el cual los bancos centrales de dos países se comprometen a cambiar dinero en ciertas fechas en sus respectivas monedas y por un determinado plazo. En este caso, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (BPC) canjean pesos por yuanes.

La operación no se realiza de forma inmediata sino que se hace en "cuotas" y una vez finalizado, de haberse activado -algo que debe hacerse con el permiso de China-, el BCRA deberá devolver al Banco Central de China la cantidad de yuanes utilizados más una tasa de interés.

El swap contribuye a aumentar el volumen de reservas sin costos, ya que técnicamente no es un préstamo si no un canje. Mientras ese dinero no se toca, robustece las cuentas nacionales sin un gasto adicional para el Estado.

El monto del swap se cuenta dentro de las reservas brutas y no dentro de las reservas netas del Banco Central, que son las que están disponibles para usar en cualquier momento, por ejemplo para intervenir en el mercado cambiario o para pagar deuda.

Los yuanes del swap también se pueden utilizar para pagar las importaciones chinas sin recurrir a los dólares. Este uso no implica una tasa extra ni una penalidad.

Esto es clave en momentos en que se necesita cuidar las reservas sin afectar las importaciones para la producción. China es el segundo socio comercial de la Argentina, solo por detrás de Brasil. Representa el 8,1% del total de exportaciones (Brasil explica el 15,1%), pero es el principal país del que se importa, con el 21,4% del total (Brasil es el origen del 19,7% de las importaciones).