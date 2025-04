El Mercado Artesanal homenajeó a los héroes de Malvinas

En el marco de la conmemoración por el Día del Veterano de Guerra y los Héroes Caídos en Malvinas, la Sociedad Internacional de Modelistas Plásticos filial Salta con el apoyo del Mercado Artesanal de Salta, rindieron homenaje con la muestra “Gesta de Malvinas” a quienes defendieron con honor, valentía y coraje el territorio argentino.

La directora del Mercado Artesanal, Yanina Lenti, manifestó: “Conmemorar esta fecha es muy importante como argentinos y doble emoción para los que vivimos en ese momento histórico y tenemos el honor de contar con un veterano en el equipo de trabajo”.

Por su parte, Luis Tolosa, presidente de la Sociedad Internacional de Modelistas Plásticos filial Salta, señaló: “Esta muestra quiere homenajear a esas personas que dejaron todo allí para la defensa de nuestro país, la idea es mostrar a través de los detalles y las pinturas, su valentía”, agregó: “Hay una serie de modelos a escala que representan los vehículos que participaron en el conflicto, hay aviones, soldados, armas, navíos, láminas y objetos militares”.

Roberto Colom, veterano de guerra y miembro del equipo administrativo del Mercado Artesanal destacó: “Es muy emotivo todo lo que se ha preparado, las palabras son emotivas por todo lo que uno pasa, en el Himno Nacional, la Marcha de las Malvinas, los recuerdos y en lo que uno habla, siempre se van a recordar las cosas que pasaron hace 43 años”.

“Recién uno de los alumnos del Colegio que nos visita me regaló un alfajor y me emocionó mucho porque había falta de comida, era una falencia importante y que me haya entregado en un gesto el alfajor, lo siento como si fuera ese deseo que uno tenía de comer algo rico o sustancioso cuando estábamos en guerra, hoy lo sentí y agradezco ese alfajor que para mí es mucho más que solo un alfajor”, finalizó el veterano.

Se hizo entrega de material didáctico enviado por el IPMS IBATIN Tucumán al vicecomodoro Ramón Galván para que continúe difundiendo y concientizando a las nuevas generaciones sobre la Gesta de Malvinas.

La muestra estará abierta al público hasta el 8 de abril en el Centro de Interpretación del Mercado Artesanal de Salta, Av. San Martín 2555, de 10 a 12 y de 15 a 18 horas, con entrada gratuita.

Acompañaron el emotivo acto; los veteranos de la Armada, Marcelo Chocobar y Elio Guantay; estudiantes del Colegio Secundario Facundo Quiroga; la Banda de Música de la Municipalidad de Salta “25 de Mayo”; el vicepresidente de la Sociedad Internacional de Modelistas Plásticos filial Salta, Linqué Araya y el secretario, Luis Portelli; equipo administrativo y artesanos del Mercado Artesanal de Salta.