Confirman error de Doohan al no cerrar el DRS a tiempo y provocar el desastre

Jack Doohan está bien, lo que resulta impresionante luego de un impacto tremendo en el 2do entrenamiento libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en Suzuka. Sabiendo esto, el director de Alpine, Oliver Oakes, confirmó sin rodeos que el descontrol que tuvo el piloto australiano de 22 años fue por un error propio: ¡Olvidó cerrar a tiempo el DRS!

"Nos sentimos aliviados por ver a Jack salir airoso de su accidente en los Entrenamientos Libres 2 y estamos contentos de ver que se encuentra bien tras los exámenes preventivos", afirmó el jefe. Inmediatamente, explicó que "fue un error, al no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo para aprender y sé que Jack y el equipo estarán listos para mañana. Se trabajará duro para tener el auto preparado tras los daños", agregó.

El sistema DRS se traduce habitualmente al castellano como "ala móvil" y no es otra cosa que la posibilidad de reducir la resistencia al avance liberando una sección del alerón. Esto permite ir más rápido en las rectas pero reduce la carga aerodinámica, por lo que se utiliza en la aceleración y se desactiva para poder frenar y doblar con toda la carga. El caso particular de la curva 1 de Suzuka colaboró, tal vez, en el fallo de Doohan pues el ingreso es muy veloz y no se frena con intensidad hasta estar en tránsito hacia la curva 2.