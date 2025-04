Más del 50% de los pacientes que se atienden en los hospitales tienen obra social

Sancionada la ley, Salud prepara las herramientas para cobrar las deudas. Es por los afiliados que se atienden en los hospitales públicos de Salta.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció los avances que viene realizando el Gobierno de Salta para el recupero de los costos hospitalarios que se generan a raíz de la atención a pacientes con cobertura social en el sistema sanitario público.

El foco está puesto especialmente en las deudas acumuladas por parte de las obras sociales, que según el funcionario, representan un perjuicio millonario para la provincia.

Mangione advirtió que sigue creciendo la demanda de atención en hospitales públicos por parte de personas que cuentan con obra social, pero que, por distintos motivos, no reciben respuesta en el sistema privado o directamente no son contenidas por su cobertura.

"Estos pacientes, al no recibir una atención adecuada de su obra social o al no ser absorbidos por las clínicas privadas, terminan recurriendo al sistema público, utilizando recursos que están destinados principalmente a los vecinos que no pueden pagar una cobertura", explicó el titular de la cartera sanitaria.

En ese sentido, remarcó que esta situación impacta directamente sobre los insumos y los recursos humanos, generando una sobrecarga en hospitales y centros de salud del Estado.

"La provincia y el país están atravesando una situación crítica que es de público conocimiento. Nosotros, desde el Ministerio, estamos encarando gestiones que nunca se hicieron antes, con el objetivo de mejorar la cobranza de lo que nos deben las obras sociales. Calculamos que perdemos entre 60 mil y 80 mil millones de pesos al año por servicios que prestamos y que no son abonados”, expresó.

“Esa cifra es enorme, representa un daño concreto para el sistema de salud pública", agregó Mangione, subrayando la gravedad del problema y la necesidad urgente de encontrar soluciones estructurales.

“Una de las obras sociales con mayor deuda con el Gobierno es Osprera”, dijo Mangione.

Manifestó que en la zona de Rivadavia afectada por la crecida de los ríos Pilcomayo y Bermejo ya comienzan a registrar los primeros casos de hepatitis y dengue.

Por otro lado destacó que se logró bajar los casos de salmonella a cero. “Estamos atacando a la raíz del problema”, expresó el Ministro de Salud.