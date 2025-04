Se jugó la primera fecha del Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino

Los equipos salteños Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro y Central Norte inauguraron la primera fecha del Torneo Juvenil con equipos de las categorías Primera Nacional, Federal A e invitados, en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Por la 1ª Fecha del Torneo Regional Nacional, los Albitos enfrentaron a Unión de Santiago; en la categoría Sub 13 donde empataron 1-1, con gol de Lautaro Romero (GyT). El Sub 15 no pudo con el local, perdió 1-0 y el Sub 17 consiguió un empate, el partido terminó 0-0. La próxima fecha Gimnasia y Tiro recibirá al Lobo Jujeño será él jueves 17 de abril en el predio de Limache

En cuanto a Central Norte el equipo ganó en las tres categorías frente a Mitre de Santiago del Estero. En la categoría Sub-13, Central Norte 7 Vs. Mitre de Santiago 1(Goles: Fernández (2), Berón, Mogro, Naim, Fabián y Costello). El sub 15 ganó 1 a 0 y el sub 17 también ganó por 2 a 0.

La próxima fecha a confirmar, será el clásico entre Juventud Antoniana y Central Norte (local Centro Juventud Antoniana).

Mientras que el conjunto de Juventud Antoniana en categoría Sub 13 perdió 3-2 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. (Goles antonianos de Hugo Bernal y Mauricio Rojas).En la categoría Sub 15: Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió ante Juventud Antoniana por 4 a 2(goles, Villanueva x2 y Torino x2). El Sub 17 de Juventud Antoniana fue derrotado por Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2 - 1.

En cuanto al formato, el campeonato tiene un modo de disputa similar al Torneo Regional. Primero con una fase de grupos, luego diferentes playoffs se irán eliminando para llegar a las instancias finales en el mes de octubre. La Etapa final se estipula que pueda disputarse en territorios neutrales o directamente en el Predio de Ezeiza en AFA.