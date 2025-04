Sáenz encabezó la inauguración de la primer Expo Prograno Edición Lajitas

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó esta mañana la inauguración de la Expo Prograno Edición Lajitas 2025 que reúne a productores, empresas y expositores con el objetivo de mostrar la última tecnología en maquinaria agrícola, insumos, servicios y financiación y está organizada por la Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO).

En su discurso el mandatario explicó que esta muestra agrícola, “la más grande de la región a cielo abierto", contará con la participación de productores de más de 65 empresas de la agricultura, agroindustria, sector financiero, automotriz, maquinaria y semillas. Se presenta como una oportunidad única para conocer las últimas innovaciones tecnológicas, las tendencias emergentes en el sector agroindustrial y, además, fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias”.

En este marco Sáenz destacó el acompañamiento del Gobierno provincial que mediante decreto declaró de Interés provincial a la Expo Prograno y estableció que todas las operaciones que se lleven a cabo durante la misma tendrán exenciones impositivas de Ingresos Brutos y de Sellos. Esto se suma a la eximición del pago al Impuesto a las Actividades Económicas a la Mera Compra que continuarán durante toda la campaña gruesa. “Porque creemos en un Estado que no pone trabas, sino que impulsa”.

Sáenz también agradeció a la Asociación Prograno, a los productores y expositores, al Municipio, a Nación y al gobernador de Jujuy con quien llevamos adelante un importante trabajo junto a otros gobernadores de la región por el crecimiento y progreso del norte argentino.

“El norte tiene lo que el mundo demanda: alimentos, minerales, economía del conocimiento y tantas otras cosas más. Aquí estamos presentes para brindarles desde el campo lo que ellos necesitan. A no bajar los brazos y a seguir defendiendo al campo, porque el campo es el motor del crecimiento, el campo es el motor del progreso y el campo es el motor que va a brindar trabajo a mucha gente que hoy lo necesita”, concluyó.

Entrega de maquinarias

Durante el acto el gobernador Sáenz también realizó la entrega de llaves de nuevas maquinarias para Vialidad Provincial de campamento Las Lajitas, Región Este, que estarán destinadas a la realización de distintas tareas de construcción, mantenimiento y mejoras de caminos y rutas de la zona especialmente para las rutas provinciales 52 y 41, de suma importancia para el desarrollo productivo, social y económico de la provincia.

Se trata de 2 Motoniveladoras New Holland; 1 Rodillo para compactación de suelos New Holland; 1 Rodillo sobre neumáticos Hamm y un 1 Cargador frontal New Holland.

Al respecto el Gobernador destacó la incorporación de estas maquinarias al equipo de Vialidad, que se destinarán a mejorar las rutas rurales del Departamento de Anta, “fundamentales para mejorar caminos estratégicos como la ruta 52 y 41, claves para el crecimiento de nuestra provincia. Gestionamos, escuchamos y estamos presentes, eso es lo que hacemos todos los días porque el desarrollo del campo es el desarrollo de Salta”.

El mandatario estuvo acompañado por su par de Jujuy, Carlos Sadir, quien también destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de Salta necesario para que el sector agropecuario y la región salgan adelante. Reafirmó a la vez “el compromiso del Estado de seguir trabajando por un mejor desarrollo económico, productivo y social para brindar las herramientas, las oportunidades, las condiciones y el trabajo para seguir creciendo”.

El intendente Fernando Alabi, agradeció al Gobierno por elegir y confiar en Las Lajitas para llevar adelante la expo, y poder demostrar el potencial que tiene. “También quiero agradecer a todas las empresas que están acá, que también creyeron y apostaron por Las Lajitas, por el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo. Esto es una muestra más de lo que puede hacer el sector público y privado, porque esa es la forma”, expresó.

Además adelantó que “gracias al sector empresarial junto al Gobernador, próximamente se va a lanzar la Tecnicatura Agraria, que será dictada por UPATECO y que nos va a permitir contar con más gente capacitada para trabajar en el campo”.

Expo Prograno

El presidente de Prograno, Francisco Vidal se refirió a la importancia del trabajo conjunto entre sector público y privado para salir adelante en pos del crecimiento del sector agropecuario de Salta y de la región. Agradeció en este sentido el acompañamiento de la Provincia y del Municipio de Las Lajitas para la realización de esta Expo.

La Expo se realiza por primera vez y será hasta mañana en Las Lajitas, departamento Anta, en la intersección de la Ruta provincial 5 con Ruta provincial 30.

En este espacio, productores del norte de Argentina tendrán una oportunidad única para conocer la última tecnología en maquinaria agrícola, insumos, servicios y financiación. También se realizarán exposiciones con un enfoque diseñado para abordar las problemáticas y necesidades concretas de los productores de esta zona, considerando los desafíos específicos del entorno agropecuario del norte del país. Los visitantes podrán recorrer el predio, con lotes donde se exhibirán las últimas novedades en semillas, tratamientos y tecnologías para la protección de los cultivos. La exhibición de maquinaria agrícola también tendrá un lugar importante.

La Expo también contará con una zona gastronómica y una exclusiva área comercial, con la presencia de las principales empresas del agro y entidades financieras, en un clima ideal para el networking y el intercambio de conocimientos y experiencias. Además será de carácter solidario y contará con la participación de estudiantes de la Escuela Técnica de Las Lajitas, quienes serán beneficiarios de esta iniciativa.

Luego de la inauguración las autoridades recorrieron los stands de los gobiernos provinciales e instituciones.

Del acto también participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; el director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo; el gerente general de Prograno, Ignacio Chavarría, funcionarios provinciales, municipales, empresarios y productores.