“Argentina, todavía no ve un crecimiento económico” Por Radio Salta, el economista Jorge Paz dijo que con las medidas oficiales aún no logran perforar el piso de la pobreza. La inflación de abril que fue casi un punto inferior a la de marzo, más una canasta básica que aumentó muy por debajo de la inflación. Tras la desaceleración de la inflación, la tasa de pobreza, según estimaciones privadas, se ubica en niveles mínimos desde la primera mitad de 2022.“Podremos seguir bajando la inflación, pero si no generamos crecimiento, la pobreza continuará en alza” manifestó Paz.