Ex autoridades del PJ piden el fin de la intervención

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La protesta, de carácter simbólico, busca expresar el reclamo por la restitución de la autonomía institucional y la convocatoria a elecciones internas.

La manifestación venía gestándose desde hace semanas entre sectores que denuncian que la intervención —encabezada por el senador nacional Sergio Berni— fue impuesta sin consulta a las bases y sin respetar los tiempos de la vida partidaria provincial.

Con pancartas, banderas y mensajes dirigidos a las autoridades nacionales, los militantes exigieron que el PJ salteño vuelva a estar conducido por dirigentes elegidos por sus propios afiliados.

Por Radio Salta, Gastón Galindez, ex vicepresidente del partido y diputado electo cuestionó la intervención pero también fue crítico con el intento de toma por parte de un grupo de militantes.

Manifestó su preocupación por el estancamiento de la institución y por los malos resultados en las pasadas elecciones.

Galindez responsabilizó de la intervención a la Cámpora.

“Nosotros trabajamos desde el 2020 reconciliando al partido con la comunidad, reconstruyendo el edificio, pagando las cuentas. Ese crecimiento se vio diezmado en estas elecciones por culpa de un grupo de personas que no ganaron ni un centro de estudiantes universitario”, expresó.

Destacó el reclamo judicial que las autoridades depuestas iniciaron y recordó el reclamo institucional que será tratado en el Congreso Nacional Virtual del PJ a realizarse este martes.

Galíndez indicó que “se comprende el enojo de los compañeros” pero aclaró que “ la toma del edificio no tiene sentido porque Berni no se encuentra en Salta” y que “los únicos que están dentro de la sede de Zuviría 938 son simples empleados, quienes no tienen ningún tipo de poder de decisión”.