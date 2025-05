Un nanosatélite argentino participará en el primer vuelo de prueba de la misión Artemis II

La NASA firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina en el marco de los preparativos para el primer vuelo de prueba de Artemis II, una misión tripulada que se lanzará a principios del 2026 y transportará al espacio al CubeSat (nanosatélite) argentino ATENEA. La misión realizará un sobrevuelo lunar y se planea que esta, sea la primera astronave tripulada en viajar más allá de la órbita terrestre baja desde el Apolo 17 en 1972.

El nanosatélite argentino recopilará datos sobre las dosis de radiación a través de varios métodos de protección, medirá el espectro de radiación alrededor de la Tierra y recabará datos GPS con la finalidad de colaborar en la optimización del diseño de futuras misiones y validará un enlace de comunicaciones de largo alcance.

La empresa europea Airbus SAS y el continente europeo están desempeñando un papel importante en este ambicioso proyecto: por primera vez, la NASA ha confiado a una empresa no estadounidense la construcción de un elemento crítico para una misión de vuelo espacial humano de Estados Unidos. En virtud de un contrato de la Agencia Espacial Europea (ESA), Airbus es responsable de construir el Módulo de Servicio Europeo (ESM), que propulsa y maniobra la nave espacial Orion. Como así también, proporcionará agua y oxígeno a los astronautas que integren la misión , además de regular el control térmico.

La nave espacial Orion de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, transportará el CubeSat argentino ATENEA. ¿Cuál será su función en el espacio profundo ? ¿Qué características tiene el nanosatélite nacional?

Según detalló la agencia espacial norteamericana los CubeSat son estructuras cúbicas que pesan en 1 y 10 kilogramos, que contienen demostraciones de tecnología o experimentos científicos que pueden mejorar potencialmente la comprensión del entorno espacial.

Los CubeSats desarrollados en los distintos países serán entregados al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida a finales de este verano para su integración con un adaptador para naves espaciales del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

Además de la CONAE, la agencia espacial estadounidense colabora con la agencia espacial alemana DLR, la Agencia Aeroespacial de Corea y la Agencia Espacial Saudí para transportar cargas útiles a bordo de Artemis II y acceder al entorno de la órbita terrestre alta como parte de la campaña Artemis

Argentina colaborará en la próxima misión tripulada a la Luna en el marco de los acuerdos Artemisa

El ex astronauta y actual titular de la NASA, Bill Nelson, afirmó que “Argentina tiene la base científica y el know how para cooperar. Es lo que esperamos en Estados Unidos”.

Este acuerdo convierte a la Argentina en el país número 28 en firmar un entendimiento de cooperación con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Entre los acuerdos que se alcanzaron entre la NASA y Argentina figura el de Artemisa II que llevará la próxima misión tripulada a la Luna y la primera a Marte. Allí los Estados Unidos promueven en el ámbito internacional la firma de los llamados Acuerdos de Artemisa (Artemis Accords), que establecen un marco para la cooperación en la exploración civil y el uso pacífico de la Luna, Marte y otros objetos astronómicos.

