El fiscal federal Ramiro González entregó este lunes a la querella de Fabiola Yañez y a la defensa del ex presidente Alberto Fernández copia del peritaje de los mensajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados al ex mandatario en la causa por violencia de género hacia la ex primera dama.

En estos nuevos mensajes que ahora quedaron incorporados como prueba a la investigación, Yañez escribió a Fernández: "Me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo".

En la audiencia a la que asistieron los abogados de ambas partes, la fiscalía descargó la información y la entregó en discos duros, informaron fuentes judiciales.

Se trata de la copia forense de los mensajes que intercambiaron el ex presidente, Yañez y la madre de esta última, Miriam Verdugo, en una pericia que estaba pendiente pese a que Fernández ya tiene procesamiento confirmado en este caso por la Cámara Federal porteña.

Al trámite asistió uno de los abogados de Yañez, Mauricio D Alessandro, y la defensora del ex presidente, Silvina Carreira.

Cómo sigue



Ahora tanto la fiscalía como las partes analizarán si en base a esos mensajes se deberían pedir más pruebas, como citar a nuevos testigos, o si la investigación ya está en condiciones de ser enviada a juicio.

Según explicó D Alessandro a la prensa al finalizar el trámite en Comodoro Py, se trata de un gran volumen de información que debe analizarse pero, a primera vista, se ratificaría la acusación vinculada a presiones que sufría Yañez.

Según fuentes del caso, en esos mensajes, ahora incorporados como prueba en el caso, Yañez reprocha a su ex pareja por decir que "estaba loca e inventaba cosas".

"Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importó"; "Se terminó Fabiola la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera", fueron otros de los mensajes de la ex primera dama.

En una de sus respuestas, el ex presidente escribió a Yañez: "Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mí todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también".

El ex presidente está acusado de lesiones contra Yañez en un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder" entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.

Fernández fue indagado además en noviembre del año pasado por el juez Julián Ercolini en otra causa penal que lo investiga por supuestos delitos con la adjudicación de pólizas de seguro a través de "brokers" mediante Nación Seguros para organismos públicos durante su Gobierno.