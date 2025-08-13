Detienen a cinco personas que transportaban nueve kilos de estupefacientes en mochilas

Gendarmes de la Sección Vial "Caraparí", que dependen del Escuadrón 61 “Salvador Mazza”, mientras efectuaban tareas de patrullaje observaron una moto con dos personas a bordo, quienes egresaban del camino secundario "Arenales" hacia la Ruta Nacional Nº 34.

Luego de un seguimiento controlado del rodado, los uniformados detuvieron la marcha del motovehículo y procedieron a efectuar el control correspondiente, constatando que transportaban una mochila que contenía paquetes con una sustancia vegetal amarronada.

Las pruebas de campo Narcotest realizadas por integrantes de Criminalística y Estudios Forenses arrojaron resultado positivo para “cannabis sativa”, totalizando 3 kilos 793 gramos, que fueron incautados, mientras que ambos involucrados quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737 “Estupefacientes”.

Personal de la misma Unidad incautó 6 kilos 176 gramos de cocaína en un segundo procedimiento llevado adelante cuando fueron advertidos por una camioneta que circulaba desde el camino secundario denominado "Las vías" hacía la Ruta Nacional Nº 3.

Al efectuar la requisa del rodado, los funcionarios constataron que se desplazaban tres ciudadanos, transportando un colchón con base de somier y respaldo; 12 packs de gaseosa de origen extranjero, tres teléfonos celulares, 247.000 pesos argentinos y una mochila con *seis paquetes rectangulares en su interior, los cuales contenían el estupefaciente.

En ambos hechos, intervino Fiscalía Federal de Tartagal, ordenando el secuestro de los rodados, el estupefaciente y la detención de los cinco involucrados.